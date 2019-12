『宝石商リチャード氏の謎鑑定』は2020年1月9日放送開始！ PVと主題歌アーティスト解禁

2020年1月よりTVアニメ化が決定している『宝石商リチャード氏の謎鑑定』にて、メインPV・追加キャスト・OP/EDアーティスト情報・放送開始日時が解禁となった。





『宝石商リチャード氏の謎鑑定(集英社オレンジ文庫)』は著者:辻村七子、装画を雪広うたこが務めるジュエル・ミステリー作品。美貌の宝石商リチャード・ラナシンハ・ドヴルピアンと、正義感の強い大学生・中田正義(なかた せいぎ)が、宝石に秘められたメッセージを解き明かしていく姿を描く本作は、女性を中心に高い支持を得ており、集英社オレンジ文庫にて第1巻~最新9巻までを刊行中、累計発行部数は60万部を突破している。



解禁されたメインPVには、リチャード(CV:櫻井孝宏)と、彼の宝石店「ジュエリー・エトランジェ」でアルバイトすることとなった正義(CV:内田雄馬)の2人がエトランジェで過ごす日々のワンシーンに加え、宝石店を訪れる様々な”訳あり”顧客とのやりとりが描かれている。また、PV内には新たにキャスト解禁となった2人のキャラクターも初登場。正義の大学の同級生で鉱石マニアの谷本晶子(CV:花澤香菜)、正義の友人・下村晴良(CV:井口祐一)の姿がお披露目となった。それぞれのキャラクターボイスも公開され、宝石を通じてどんな物語が紡がれるのか期待に胸が膨らむ映像となっている。



さらに、オープニングテーマ、エンディングテーマを担うアーティスト陣も決定。

OPアーティストには、TVアニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』 TVアニメ『覇穹 封神演義』など数々の人気作品のOP/EDを担当してきた、やなぎなぎ。PV内では楽曲の一部が初解禁となっているが、繊細で透明感あふれる歌声が作品世界を美しく彩っている。そんな楽曲について、やなぎなぎは”宝石のきらめくイメージを音に、そして宝石の持つ魅力を詞にしたためました”と語る。



〈やなぎなぎ コメント〉

個人的にここ数年鉱物ブームが続いていまして、買い集めたり採取したりしていたのですが、そんなタイミングで「宝石商リチャード氏の謎鑑定」という、鉱物好きにも深く刺さる作品との不思議なご縁を頂きました。

作曲はお馴染みの北川勝利さんにお願いして、宝石のきらめくイメージを音にして頂きました。そして私も石の持つ魅力をここぞとばかりに詞にしたためています。レコーディングの現場にジオードを持参し、北川さんたちと一緒に割ってみたりもしました。一見地味な鉱物の塊から出てきた綺麗な結晶に現場のみなさんも大喜びで「これははまる気持ちがわかるね!」とおっしゃってくださってとても嬉しかったのですが、そんなトキメキや魅力が伝わってきたら良いなと、歌にもたっぷり気持ちを込めています。





EDアーティストは4オクターブを誇るツインボーカルが魅力、1月には初の代々木第一体育館を含むアリーナ公演が決定し、今最も勢いのある実力派 5人組ダンス&ボーカルグループDa-iCEに決定。本楽曲の作詞を担当したメンバーの大野雄大は”正義とリチャードの運命のような不思議な出逢い、そしてリチャードに対しての正義の絶対的な絆、想い、友情、憧れを歌詞に込めさせて頂きました。”とコメントを寄せた。OPテーマ『宝石の生まれるとき』は2020年2月19日(水)発売、EDテーマ『Only for you』は12月18日(水)に発売となる17thシングル『BACK TO BACK』に収録される。



〈Da-iCEメンバー・大野雄大 コメント〉

今回「Only for you」の作詞させて頂きましたDa-iCEの大野雄大です。「Only for you」をエンディングテーマに起用して頂きとても嬉しく思っています。正義とリチャードの運命のような不思議な出逢い、そしてリチャードに対しての正義の絶対的な絆、想い、友情、憧れを歌詞に込めさせて頂きました。また、聴く方によっては色々な捉え方も出来るよう、あえてストレートに感情の表現をしない言葉で大事に書きました。この歌が少しでも作品の良さを引き立て、貢献することができたら幸せです!!



『宝石商リチャード氏の謎鑑定』は、2020年1月9日(木)よりTOKYO MX、BS11、AT-X、WOWOWにて放送開始。

来たる12月7日(土)には櫻井、内田が登壇する先行上映イベント~ジュエリー・エトランジェへようこそ~の開催も決定している

(C)辻村七子/集英社・宝石商リチャード氏の謎鑑定製作委員会