カレラ・アバルトの真実│真のボディ製造元と、その製造数の解明①

1960年代初頭にスポーツカーレースで活躍したカレラ・アバルトこと356 BカレラGTL。そのボディはザガートが製造したといわれていたが、実はそうではなかった。自動車史家カール・ルドヴィグセンは、ポルシェ史の大著『Excellence Was Expected 』の改訂にあたって、真のボディ製造元と、その製造数の解明に挑んだ。



バルト・ボディのカレラが誕生した1960年に、私はニューヨークのパークアベニュー1丁目で『Car and Driver』誌の編集長を務めていた。ポルシェの新モデルについて伝える短い記事と写真は、イギリスの友人で同僚のエドワード・イヴズから届いた。ボディはアバルトの設計を元にミラノのザガートが製造したという彼の情報を私たちはそのまま掲載した。ポルシェの歴史を書くときには私も同じことを記した。だが、これがやっかいの元だった。



希少なカレラGTLについて研究者が調査を進めるにつれて、ザガートがボディを造ったという情報はどんどん怪しくなっていった。なにより、当のザガートがプロジェクトとの関係を否定したのだ。また、他のカロッツェリアの名前がいくつか浮上し始めた。『Excellence Was Expected』の改訂にあたって再調査が必要なのは明らかだった。







まずは背景を振り返ろう。1960年シーズンに向けてポルシェがカレラを改良したのは、1600ccGTクラスでのパフォーマンス向上が必要だったからではない。対抗馬のMG Aツインカムは脅威でアはなかった。しかし、ひとつ下の1300cc GTクラスではロータス・エリートとアルファロメオ・ジュリエッタがしのぎを削り、どちらもカレラのラップタイムに迫りつつあった。そこでポルシェは下のクラスに追い抜かれて恥をかく前にカレラの強化に乗り出したのである。



FIAのGTクラスでは、ホモロゲーション取得時の車重を下回らなければ、異なるボディの使用が認められていた。カレラは元々1712 ポンド(775kg)と軽かったので条件を満たすのは容易だ。1959年夏、ポルシェは356Bのシャシーに架装する軽量ボディ20台の製造を2社に打診した。スパイダーのボディを造った近隣のヴェンドラーと、"第一容疑者"のザガートだ。



イタリアではよくあるように、新プロジェクトの噂は瞬く間に広まり、1959年末にかけて、過去と現在の"友人"がボディ製造の仕事を求めてポルシェに接触してきた。そのひとりがトリノのカール・"カルロ"・アバルトだ。アバルトは1958年と59年に、助手のレンツォ・アヴィダーノと共に、小排気量のフィアットをベースにしたリアエンジンのスポーツレーシングカーを開発、販売していた。そのボディを製造したのがザガートだった。



ダーク・ミヒャエル・コンラートの調査によると、アバルトは1959年9月にモーターショーに出席するためフランクフルトに出向き、18日にフランクフルターホフ・ホテルでポルシェ首脳陣と会談していた。出席したのはフェリー・ポルシェと営業部長のヴァルター・シュミット、技術部門トップのクラウス・フォン・ルカーだ。







条件は"できる限り軽く"することだった。カレラ20台のボディ製造料としてアバルトが提示した金額は、木型の製造も含めて1 台100 万リラで、製造数が増えた場合は1台80万リラとした。ポルシェは、シャシーの製図をすぐにアバルトに送り、10月1日までにシャシーの実物(エンジンは使用不可能なもの)も用意してトリノに送ることにした。



慎重なフェリーは、大筋では合意したものの、まずはサンプルとしてボディを1台製造するようアバルトに求めた。ボディデザインの概要をアバルトからポルシェに伝える期限として10月21日が提案された。その情報を元にシュミット率いる営業部が販売目標と価格を決定することになった。



ポルシェは経験豊富な技術者のフランツ・クサーヴァー・ライムシュピースをプロジェクトの連絡調整役にした。ライムシュピースは10月6、7日にトリノでアバルトとプロジェクトの詳細を詰め、オイルタンクの位置やエンジンベイの通気性など、必要条件も伝えた。トリノに5日から9日まで滞在していたライムシュピースは、ほかにもデザイナー兼カロッツェリアのヌッチオ・ベルトーネとカルロ・ドゥージオ(チシタリアの創設者ピエロ・ドゥージオの息子。ポルシェは戦後すぐチシタリアのスポーツカーやレーシングカーの設計を手掛けた)を訪問した。ポルシェはアバルト以外の選択肢も検討していたのだろう。



当初はボディのデザインにポルシェが関与する案もあったが、これは見送られた。デザインを検討するにあたって、カルロ・アバルトが高名なフランコ・スカリオーネを雇ったからだ。スカリオーネはスポーツカーボディのスタイリスト兼エンジニアで、そのデザインは特に空力的に優れていた。ライムシュピースはトリノ訪問中にスカリオーネの最初の案を確認し、「アバルトはザガートにボディを造らせ、いうまでもなく作業を綿密に監督する予定」と報告している。また、アバルトは、依頼された台数が完成したあとも製造を続けて独自に販売する考えがあることも伝えていた。







スカリオーネとアバルトは、ポルシェが課した重要な目標を見事に達成した。カレラの前面投影面積を大幅に縮小したのだ。車高は132mm 低い1200mmに、車幅は120mm狭い1550mmになり、その結果、前面投影面積は約15%削減された。



スカリオーネのデザインはドラッグの低減にも成功していた。空気抵抗係数( Cd)は、エンジン冷却用フラップを閉じた状態で0.376、開いた状態でも標準の356Bボディより小さい0.398だった。この数値は、スカリオーネの設計通りヘッドライトにアクリル製カバーを付けた状態で計測したのだろう。1988年にポルシェの新しい風洞で計測するとCd値は0.414だったが、このときはヘッドライトのカバーを付けず、ホーンがノーズに飛び出したタイプを使用した。



著しいとはいえないまでも、重量もかなり減少した。ボディはすべてアルミニウム製だ。そのため、シャシーは全体の強度を増すために補強されていたにもかかわらず、1台目の車重は1760ポンド(800kg)で、ロイター製GTより約100 ポンド(45kg)軽かった。同時にホモロゲーションの最低重量より50ポンド(22.6kg)重く、ルール上も安全な範囲だった。