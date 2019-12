第98回全国高校サッカー選手権大会に出場する全48校が出そろった。

福岡県大会決勝が4日に行われ、東福岡と筑陽学園が対戦。1-0で筑陽学園が勝利し、11年ぶり3回目の選出権の出場権を獲得した。組み合わせ抽選会は先月18日に行われ、筑陽学園は初戦で愛工大名電(愛知)と対戦することが決定している。

選手権は12月30日に開幕し、決勝戦は来年1月13日(月・祝)に埼玉スタジアム2002で行われる。組み合わせは以下の通り。

■1回戦(2019年12月30日、31日)

【富山】富山第一 vs 立正大淞南【島根】

【群馬】前橋育英 vs 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 vs 龍谷【佐賀】

【東京B】國學院久我山 vs 前原【沖縄】※開幕戦

【秋田】秋田商 vs 神戸弘陵【兵庫】

【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】

【宮城】仙台育英 vs 五條【奈良】

【北海道】北海 vs 高川学園【山口】

【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】

【愛知】愛工大名電 vs 筑陽学園【福岡】

【福井】丸岡 vs 長崎総合科学大附【長崎】

【静岡】静岡学園 vs 岡山学芸館【岡山】

【栃木】矢板中央 vs 大分【大分】

【岐阜】帝京大可児 vs 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 vs 和歌山工【和歌山】

【山梨】日大明誠 vs 四日市中央工【三重】

■2回戦(2020年1月2日)

【青森】青森山田 vs 米子北【鳥取】

【埼玉】昌平 vs 興國【大阪】

【新潟】帝京長岡 vs 熊本国府【熊本】

【神奈川】日大藤沢 vs 広島皆実【広島】

【福島】尚志 vs 徳島市立【徳島】

【山形】山形中央 vs 今治東中等教育学校【愛媛】

【石川】鵬学園 vs 京都橘【京都】

【宮崎】日章学園 vs 市立船橋【千葉】