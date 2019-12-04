パソコン工房のWebサイトにて、期間限定の「サイバーウィークセール」が始まった。「冬のボーナスセール第1弾」と併用したスポットセールとして行われる。スタッフ厳選のデスクトップPCや、ゲーミングノートPCが、最大10,000円オフで販売される。期間は2019年12月11日14:00まで。商品・価格の一例は以下の通り。
Core i7搭載の17型フルHDノートPC
- STYLE-17FH055-i7-UHSVI [Windows 10 Home]
- 価格（税別）：94,980円（通常価格:99,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-9750H（2.6GHz）
- メモリ：DDR4-2666 16GB（8GB×2）
- ディスプレイ: 17.3型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：250GB M.2 NVMe SSD+1TB HDD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W404×D284×H35mm
- 重さ：約2.3kg
Ryzen 3700X搭載のゲーミングデスクトップPC
- LEVEL-R0X4-R73X-RFS [Windows 10 Home]
- 価格（税別）：96,980円（通常価格:98,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 3700X（3.6GHz）
- メモリ：DDR4-2666 8GB（8GB×1）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1650（4GB）
- 本体サイズ：約W190×D477×H432mm