大原櫻子 新曲『Shine On Me』でダンス披露「小1から習っています」

大原櫻子さんが、12月3日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。12月4日(水)リリースのニューシングル『Shine On Me』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:今夜の生放送教室には……、大原櫻子先生!大原:こんばんは~!とーやま校長:お久しぶりですよね。元気にされてました?大原:元気です元気です……なんとか(笑)。とーやま校長:いや、笑うところじゃないですよ(笑)。大原:この時間になると、変なテンションになってきますね。とーやま校長:この時間? 夜の10時ですけど……?大原:最近、夜11時くらいに寝ているんですよ。とーやま校長:えっ!? たしかに目がトロンとしている……(笑)。大原:最近、早く寝ちゃうんですよね(笑)。11時くらいから、すごく変なテンションになるかも……(笑)。とーやま校長:(笑)。今日は12月3日で、2019年ももうすぐ終わるじゃないですか。今年もいろいろすごかったでしょ?大原:今年は充実していましたね。とーやま校長:どんなことがありました?大原:今年の最初にベストアルバム(『CAM ON!〜5th Anniversary Best〜』)を初めて出して、その後に初ドラマ主演、初ドラマ主題歌もやらせていただいて。それが終わってからツアーやって舞台やって……で、今に至ります。とーやま校長:(NHK朝の連続テレビ小説)「なつぞら」もでしょ?大原:そうですね。「なつぞら」も。とーやま校長:すごい1年ですね。今までもすごかったでしょうけど、より加速している感じですか?大原:そうですね。それこそ、去年大学を卒業したんです。学業と両立している感じがずっとあったんですけど、今年はお仕事一色の年になりました。学業が減るので自分の時間が増えるのかと思ってたんですけど、そういうこともなく……あれ? みたいな。とーやま校長:おかしいな~って(笑)。でも櫻子先生はお芝居もだし、音楽もだし、全方向でやりたいことをやっている感じですか?大原:本当にいいバランスで、やらせていただいているな、と思います。とーやま校長:12月4日には、11枚目のニューシングル『Shine On Me』をリリースされるということで、おめでとうございます!大原:ありがとうございます!とーやま校長:これも、僕の知っている櫻子先生とは違う……!大原:そうですね。今まではバンドのメロディーだったのが、(今回は)打ち込みだったりするので、パっと聴いただけで「雰囲気が全然違うな」って思う方はいると思います。とーやま校長:歌声も変わっているんですかね?大原:曲によって……デビューのときから変えていたりするんですけど、最近はその差がより出ているかな、というのはありますね。意識は変わっていないけど、表現の仕方が……幅が広がったのか、変わってきていると思います。とーやま校長:しかも、これはダンスナンバーでしょ? ミュージックビデオも見たんですけど、あんなにかっこいいダンスを踊られているイメージが無かったんです。大原:ツアーとかではダンスを踊っていたんですけど、テレビやミュージックビデオを見ていた方にはギターを持っているイメージがあったかもしれないですね。でも今回はダンスをやりたいという思いが……年々強くなってきたんです。実は小学校1年生くらいから、ヒップホップとジャズが混ざっているようなクラブジャズというジャンルのダンスをずっと習っていて。とーやま校長:それは自分でやりたいって言ったんですか?大原:そうです。お友達のダンスの発表会を見に行って、憧れてやり始めたのが、きっかけだったと思います。もともと母親がタップダンスをやっていた人なので、その影響で見に行って好きになって。なので、歌とかは習ったことないんですけど、ダンスは習っていたんですよね。とーやま校長:へぇ~。『Shine On Me』のダンスがかっこいいので、1ヵ月やそこらじゃ……俺、素人なのでわからないですけど、この動きは無理だよな、って思っていました。素養があるんですね。ライブで踊っている気持ちってどうですか?大原:自分の表現として、一番爆発できるのがダンスなんです。とーやま校長:そうなんだ!大原:なので、今回もダンスの振り付けの先生が……私を小学校2年生くらいから教えてくださっている方なんですけど……。とーやま校長:えぇっ!大原:そうなんですよ。とーやま校長:その先生からしたら感慨深いでしょうね。大原:はい。一緒に武道館に立たせていただいたり……。とーやま校長:その先生と?!大原:はい。(小さな頃は)抱っことかしてもらっていたんですよ。その先生と出会ったころ(の先生の年齢)が、今の私と同い年くらいなんですよね。とーやま校長:うわ~すごい話。それで武道館で一緒に踊ったんですもんね。この『Shine On Me』には、そういう思いも詰まっているんですね。大原:はい。「バキバキにかっこいい振り付けをお願いします」と言って、今回の振り付けになりましたね。【大原櫻子 - Shine On Me (Music Video)】とーやま校長:カップリング曲の『Let Me Go』では、共作で初めての作曲もされているんですよね? どういう作り方をしたんですか?大原:これは面白いというか、最近流行りつつあるらしいんですけど……Sakaiさん(Ryosuke "Dr.R" Sakai)という方と緒にやらせていただいて。Sakaiさんは日本だけじゃなくて、海外の方にも楽曲を提供されている方なんですけど。このSakaiさんのスタジオに行き……スタジオってレコーディングスタジオみたいなものをイメージしていたら、ほぼおうちなんですよ。おうちの中にちっちゃいボックスがあって、しかもドアがついているわけでもなく、その中にマイクがあってそこで歌うみたいな感じなんです。そこで、「どういう歌を歌いたいの?」みたいな感じで、「最近の好きな歌を教えて?」みたいなトークから始まって、「OKわかった。じゃあ僕が土台を作るわ」って数分待っていると、「よしできた。今から曲を流すから、好きなようにメロディーを歌って」って言われて……。とーやま校長:すごいね……!大原:そうなんです。それで、5~6回歌ったら、「OK、じゃあ休んでていいよ。これで組み立てるから、ちょっと待ってて」って言って、組み立てていただいて。とーやま校長:へぇ~。大原:さらに、「ここの間、もうちょっと欲しいから、もう何回かテイクが欲しい」って言って。頭で考えて作曲をするのではなく、本能というか、自分の中から出てくるメロディーをそのままレコーディングする感じなんです。だから、「今のと同じ風に歌ってみて」と言われてもできないような、そんな作曲の仕方だったというか。とーやま校長:でも、その要求にちゃんと応える櫻子先生もすごいですよね。くらいついている、ということなのかもしれないですけど。大原:本当に必死ですし、あとやっぱり……緊張しているじゃないですか。初めましての方だし。とーやま校長:そうか、初めてか!大原:そうなんです。初めての作曲を初めましての人とやるっていう……(笑)。とーやま校長:恐ろしいな(笑)。大原:恐ろしいですし、今回の作曲にあたっては、恥ずかしさというもすごく壁だったんですよね。そしたらそのSakaiさんは、アメリカのロサンゼルスとかでもやっている方なので、ちょっと海外の血があるのか「お酒を飲みながらでもいいよ」みたいな(笑)。とーやま校長:(笑)。大原:だからリラックスをするというのが、一番大事なんだなって。この作曲のやり方としては。とーやま校長:作曲にしてもダンスにしても、新たなチャレンジもしている今回のシングルなわけじゃないですか。その挑戦する気持ちはどこから来ているんですか?大原:そうですね……常に変化はしていきたいと思っていますし、私の場合はお芝居の仕事もやらせていただいているので、音楽やって芝居やってもう一回音楽ってなると、すごく自分の中で引き出しが増えている状態になるんです。やりたいこともそこから見出したりとか……というのがあるので、舞台をやったりとかしていて「自分から発想することもすごく大事なんだな」と思ったり、ダンスをステージでやっていると、どんどん「ダンスがやりたい……!」という気持ちになったりとか。というのがどんどん積み重なって、今回のシングルができたんじゃないかなって思います。