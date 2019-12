Aqours・逢田梨香子&高槻かなこ 2019年を一挙振り返り！

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーが作成した2019年の活動一覧を見ながら、この1年を振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」12月2日(月)放送分)『Aqours 2019年の活動』(リスナーが作成)1月……劇場版(『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』)公開!! ファンミ佳境!2月……ファンミと舞台挨拶!3月……ファンミファイナル! アジアツアー開始! AZALEA先生優勝おめでとう!4月……アジアツアー!5月……5thライブの準備期間!6月……Aqours 5thライブ!! Aqours結成4周年!7月……Aqours LAライブ! 脱出ゲーム開催!8月……アニサマ!!9月……スクフェス感謝祭! スクスタリリース!! 「未体験HORIZON」発売!!10月……バンダイナムコフェス!! 「KOKORO Magic “A to Z”」発売!11月……「New Romantic Sailors」発売!12月……「Braveheart Coaster」発売!「Amazing Travel DNA」発売!逢田:こうやって見ると怒涛すぎない!?高槻:すっごい、いろんなことがあったんだね。逢田:やばくない!?高槻:5thライブの準備期間まで書いてくれてる(笑)。逢田:ね(笑)。ありがとう!高槻:よかった5月(笑)。逢田:でも本当に、1月から4月にかけてあんまり記憶ないんだよね……。高槻:ファンミって、去年からずっとやってたもんね。逢田:そう! 終わったと思ったらアジアツアーで。高槻:そうだよ~。逢田:やばかったよね~。毎週末海外行ってなかった?高槻:行ってた~。ずっとみんなでいた!逢田:ねー。いたよね~。高槻:5thライブからはあんまりみんなと会ってるイメージなかったんだけど、こう見るとすごい会ってたね。逢田:9人で大きなステージに立ったのは、今年はアニサマが最後だったのかな? テレビ収録とかはありましたけれども……でもやっぱいろいろあるね。高槻:あったね~。もう今までは、週に半分くらいはみんなでいたじゃん? だから最近(小宮)有紗と一週間ぶりに会ったときに、「えっ!? 久しぶり~」みたいなことを言われてさ。全然久しぶりじゃない(笑)。逢田:そんな久々ではないけど、有紗は寂しがりやだからね(笑)。でもユニットで会うことはあるけど、最近9人で会うことが少なくなったよね?高槻:9人で集まって話すみたいなのもさ……撮影とかあっても結構バラバラで撮影して、集合のときだけなんかふざけあって(笑)。逢田:そうそう(笑)。この間久々に9人で撮影あったじゃん? 「なんか楽しいな」って思っちゃって……。高槻:楽しかった~。逢田:前が楽しくなかったわけじゃないんだけど、当たり前だったじゃん?高槻:家族みたいな感じなので、みんなそれぞれ外に出て帰ってくると更に感じるよね。逢田:なんかほっこりした。時間が空いてもみんな集まると空気感とか一緒で、それはそれでいいことだな~って思った。高槻:安心する仲間! そんな2019年だったね~。逢田:ですね~。ということで、今回は2019年を振り返っていきました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/