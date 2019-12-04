Mr.Childrenが12月25日にリリースするライブDVD / Blu-ray「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」より「everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～」の映像がYouTubeで公開された。
4月から全国6都市で行われたライブツアー「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」のうち、5月26日に行われた愛知・ナゴヤドーム公演の模様を収録した本作。「everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～」の映像と併せて、映像作品のテレビスポット映像もYouTubeにアップされた。
さらに本作のジャケットと、5月20日の東京・東京ドーム公演の音源を収めた特典CDの収録曲も公開された。
Mr.Children「Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"」収録内容
DVD DISC 1
01. OPENING
02. Your Song
03. Starting Over
04. himawari
05. S.MC
06. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
07. MC
08. HANABI
09. Sign
10. MC
11. 名もなき詩
12. MC
13. CANDY
14. 旅立ちの唄
15. MC
16. ロードムービー
17. addiction
18. Dance Dance Dance
19. Monster
DVD DISC 2
20. SUNRISE
21. Tomorrow never knows
22. Prelude
23. innocent world
24. 海にて、心は裸になりたがる
25. SINGLES
26. Worlds end
27. MC
28. 皮膚呼吸
29. END ROLL
※Blu-rayはDISC 1に全曲収録
特典CD
01. OPENING
02. Your Song
03. Starting Over
04. himawari
05. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
06. HANABI
07. Sign
08. 名もなき詩
09. CANDY
10. 旅立ちの唄
11. ロードムービー
12. addiction
13. Dance Dance Dance
14. Monster
15. SUNRISE
16. Tomorrow never knows
17. Prelude
18. innocent world
19. 海にて、心は裸になりたがる
20. SINGLES
21. Worlds end
22. 皮膚呼吸