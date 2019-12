Kis-My-Ft2の横尾渉、宮田俊哉、二階堂高嗣、千賀健永が主演を務める舞台「〇〇な人の末路~僕たちの選んだ××な選択~」が2月より東京・東京グローブ座で上演される。

「○○な人の末路」は鈴木信行による書籍「宝くじで1億円当たった人の末路」を原案とした作品。2018年4月にドラマ化され、横尾、宮田、二階堂、千賀が主演を務めた。西条みつとしが演出を手がける舞台版では、4人が“月Side”と“海Side”の2組にわかれて物語を繰り広げ、それぞれ違ったエンディングを迎える。

舞台「〇〇な人の末路~僕たちの選んだ××な選択~」

2020年2月9日(日)~3月15日(日)東京都 東京グローブ座

<出演者>

月Side:横尾渉 / 千賀健永 / 高橋ひとみ / and more

海Side:宮田俊哉 / 二階堂高嗣 / 坂田聡 / and more

横尾渉 コメント

久しぶりに4人で芝居ができるのが凄い嬉しいです。

ドラマの「○○な人の末路」とは違うストーリーをカンパニー、ONE TEAMで作り上げ、皆様に楽しんでもらえるように努力したいと思います。

何がきっかけで人生が変わるかを楽しんで下さい。

宮田俊哉 コメント

「○○な人の末路」が舞台になります!! ドラマを見てくれていた方も見ていない方も誰もが楽しめる新たなストーリーになっています!!

劇場に来てくれたら絶対に後悔はさせません!! 是非楽しんでください!!

二階堂高嗣 コメント

今回の舞台が決まった事は本当に嬉しいです。ドラマから舞台と繋がったのは僕自身初めての事です。4人1つで頑張りたいと思います。またドラマを観てくれた方は分かると思いますが、全く違ったストーリーをお届けできると思っています。ドラマを観ていない方でも舞台ならではの楽しみがあると思います。是非楽しみに待っていて下さい!

千賀健永 コメント

ま、ま、まさかの、遂に、「〇〇な人の末路」が舞台化いたします! ドラマだけにとどまらず舞台まで決まった事、本当に嬉しく思います。

ドラマからの舞台という流れは僕達初めてなので、初の試みですが楽しみたいと思います!

ドラマの役や内容とは全く違うストーリーでお届けすると思いますので、楽しみにしていてください。

更なる見応えを目指して参りたいと思います!