1989年発売のロールプレイングゲーム「MOTHER」のオリジナルサウンドトラックが、12月25日に2枚組アナログ盤でリリースされる。

本作にはゲームのBGMを手がけたムーンライダーズの鈴木慶一がイギリスの歌手を起用してボーカルアレンジした楽曲とインストアレンジの楽曲を収録。原曲をゲーム進行に沿った形でメドレーにした「THE WORLD OF MOTHER」は、2004年に発売されたデジタルリマスター版の“EXTENDED VERSION”となっている。

「MOTEHR オリジナル・サウンドトラック」アナログ盤収録曲

SIDE A

01. POLLYANNA(I BELIEVE IN YOU)

02. BEIN' FRIENDS

03. THE PARADISE LINE

04. MAGICANT

SIDE B

01. WISDOM OF THE WORLD

02. FLYING MAN

03. SNOW MAN

04. ALL THAT I NEEDED(WAS YOU)

SIDE C

01. FALLIN' LOVE, AND

02. EIGHT MELODIES

SIDE D

01. THE WORLD OF MOTHER(EXTENDED VERSION)