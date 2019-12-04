ミスチル、今年行なった全国5大ドームツアーの最終公演映像作品リリース

Mr.Childrenが12月25日にリリースする、今年5月に行った全国5大ドームツアー「Mr.Children Dome Tour 2019”Against All GRAVITY”」のファイナル公演の映像作品より、ジャケットビジュアルと「everybody goes～秩序のない現代にドロップキック～」のライブ映像が公開された。
また、スペシャル特典として2019年5月20日に行われた東京ドーム公演のライブ音源を収録した2枚組ライブCDの収録曲も発表となった。詳細は以下より。
＜リリース情報＞
Mr.Children
『Mr.Children Dome Tour 2019 "Against All GRAVITY"』
発売日：2019年12月25日（水）
・DVD：6300円（税抜）
※本編：DVD2枚組／特典：LIVE CD2枚組（174min.）
・Blu-ray：7300円（税抜）
※本編：BD1枚／特典：LIVE CD2枚組（174min.）
＝収録内容＝
DVD DISC 1
1. OPENING
2. Your Song
3. Starting Over
4. himawari
5. S.MC
6. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
7. MC
8. HANABI
9. Sign
10. MC
11. 名もなき詩
12. MC
13. CANDY
14. 旅立ちの唄
15. MC
16. ロードムービー
17. addiction
18. Dance Dance Dance
19. Monster
DVD DISC 2
20. SUNRISE
21. Tomorrow never knows
22. Prelude
23. innocent world
24. 海にて、心は裸になりたがる
25. SINGLES
26. Worlds end
27. MC
28. 皮膚呼吸
29. END ROLL
※Blu-rayはDISC 1に全曲収録
＝特典CD収録曲＝
1. OPENING
2. Your Song
3. Starting Over
4. himawari
5. everybody goes ～秩序のない現代にドロップキック～
6. HANABI
7. Sign
8. 名もなき詩
9. CANDY
10. 旅立ちの唄
11. ロードムービー
12. addiction
13. Dance Dance Dance
14. Monster
15. SUNRISE
16. Tomorrow never knows
17. Prelude
18. innocent world
19. 海にて、心は裸になりたがる
20. SINGLES
21. Worlds end
22. 皮膚呼吸
3方背 BOX / 3面デジパック / 60p Photo Book / LIVE CD2 枚組
公式HP：http://www.mrchildren.jp
Mr.Childrenが12月25日にリリースする、今年5月に行った全国5大ドームツアー「Mr.Children Dome Tour 2019”Against All GRAVITY”」のファイナル公演の映像作品より、ジャケットビジュアルと「everybody goes～秩序のない現代にドロップキック～」のライブ映像が公開された。
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