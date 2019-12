BABYMETALと共演したモンゴルの人気バンド、The Huの初来日公演が決定

モンゴル・ウランバートル出身のロック・バンド、THE HU(ザ・フー)の初来日公演が決定。2020年3月に東京・大阪の2都市で開催される。



THE HUはモンゴル語で”人類”を意味し、ヘヴィメタルとモンゴル伝統の歌唱法(ホーミー)を組み合わせたサウンドで話題のバンド。デビューからの2曲「Yuve Yuve Yu」と「Wolf Totem」は、瞬く間にソーシャルメディアの注目を得て3000万におよぶ再生回数をカウントしたほか、NPRやDW News Germanyといった国際的なメディアからも好評を博している。







前述の2曲を含んだデビューアルバム『The Gereg』は2019年9月にリリースされ、Billboard新人チャートでは1位、UKロックチャートでは2位を記録。BABYMETALの2019年USツアーでは、ポートランドとシアトル公演にてオープニングアクトを務めたばかりだ。チケットの一般発売は12月21日よりスタートする。



Excited to have #TheHU on tour with us in the US!! #BABYMETAL #METALGALAXY #Worldtour #Portland pic.twitter.com/cJdL3Gfjoj — BABYMETAL (@BABYMETAL_JAPAN) 2019年10月16日





<来日公演情報>







THE HU

THE GEREG TOUR JAPAN 2020



東京公演

日程:2020年3月12日(木)

会場:新宿BLAZE

時間:18:30開場/19:00開演

料金:¥7,000(スタンディング・入場整理番号付/税込)※ドリンク代別途必要

お問い合わせ:ウドー音楽事務所



大阪公演

日程:2020年3月13日(金)

会場:梅田クラブクアトロ

時間:18:00開場/ 19:00開演

料金:¥7,000(スタンディング・入場整理番号付/税込)※ドリンク代別途必要

お問い合わせ:大阪ウドー音楽事務所



公演詳細:

https://udo.jp/concert/TheHU