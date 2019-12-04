「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」の龍蒼丸のフィギュア「ネクスエッジスタイル［MASHIN UNIT］ 龍蒼丸」（C）サンライズ・R

　1980～90年代を中心に人気を集めたアニメ「魔神英雄伝ワタル」シリーズの新プロジェクト「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」に登場する龍蒼丸のフィギュア「ネクスエッジスタイル［MASHIN UNIT］ 龍蒼丸」が、バンダイスピリッツから2020年4月に発売される。価格は3850円。

　龍蒼丸は、七つに分かれた龍神丸の“魂”の一つを秘めた青き龍魔神。頭部や肩の紋章、龍牙拳などにメタリック塗装を施した。翼は可動機構を備え、飛行形態に変形する。

　武器の蒼龍剣も付属する。全高約9センチ。