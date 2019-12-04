1980～90年代を中心に人気を集めたアニメ「魔神英雄伝ワタル」シリーズの新プロジェクト「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」に登場する龍蒼丸のフィギュア「ネクスエッジスタイル［MASHIN UNIT］ 龍蒼丸」が、バンダイスピリッツから2020年4月に発売される。価格は3850円。
龍蒼丸は、七つに分かれた龍神丸の“魂”の一つを秘めた青き龍魔神。頭部や肩の紋章、龍牙拳などにメタリック塗装を施した。翼は可動機構を備え、飛行形態に変形する。
武器の蒼龍剣も付属する。全高約9センチ。
1980～90年代を中心に人気を集めたアニメ「魔神英雄伝ワタル」シリーズの新プロジェクト「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」に登場する龍蒼丸のフィギュア「ネクスエッジスタイル［MASHIN UNIT］ 龍蒼丸」が、バンダイスピリッツから2020年4月に発売される。価格は3850円。
龍蒼丸は、七つに分かれた龍神丸の“魂”の一つを秘めた青き龍魔神。頭部や肩の紋章、龍牙拳などにメタリック塗装を施した。翼は可動機構を備え、飛行形態に変形する。
武器の蒼龍剣も付属する。全高約9センチ。
本記事は「まんたんWEB」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
劇場版公開記念!! アニメ『シンカリオン』全76話が無料配信決定！
2019/12/04 08:05
超進化系コラボだぜ！ 限定グッズもゲットだ！ 『シンカリオン』×ファーストキッチン
2019/12/04 07:15
デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆：劇場版最新…
2019/12/04 06:00
ド級編隊エグゼロス：テレビアニメの主人公の声優に松岡禎丞 加隈亜衣、…
2019/12/04 00:00
ヒプマイ、nobodyknows+制作のナゴヤ・ディビジョン曲フルMV24時間限定公開
2019/12/03 23:00
今期アニメ一覧『冬』2019年11月～2020年2月（新作のみ）
2019/12/03 21:52
劇場版公開記念!! アニメ『シンカリオン』全76話が無料配信決定！
2019/12/04 08:05
超進化系コラボだぜ！ 限定グッズもゲットだ！ 『シンカリオン』×ファーストキッチン
2019/12/04 07:15
魔神英雄伝ワタル：新作「七魂の龍神丸」の龍蒼丸がフィギュアに 飛行形…
2019/12/04 07:10
デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆：劇場版最新…
2019/12/04 06:00
ド級編隊エグゼロス：テレビアニメの主人公の声優に松岡禎丞 加隈亜衣、…
2019/12/04 00:00
ヒプマイ、nobodyknows+制作のナゴヤ・ディビジョン曲フルMV24時間限定公開
2019/12/03 23:00