ヒプマイ、nobodyknows+制作のナゴヤ・ディビジョン曲フルMV24時間限定公開

発売中のヒプノシスマイク ナゴヤ・ディビジョン『Bad Ass Temple Funky Sounds』のCD発売を記念して、同曲のフルサイズのMVが公開となった。



既にショートVer.のMVが公開されていたが、今回はフルバージョンで24時間限定公開となる。2020年3月28日、29日にはメットライフドームで「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE」が開催されるが、発売中のオオサカ・ディビジョンのCDに封入される”5thLIVE最速先行申込シリアルナンバーA”とナゴヤ・ディビジョンのCDに封入される”5thLIVE最速先行申込シリアルナンバーB”を揃えるとこのライブの最速先行に申し込むことが可能となる。応募の締め切りは12月11日23:59まで。









<商品情報>



ナゴヤ・ディビジョン

Bad Ass Temple『Bad Ass Temple Funky Sounds』



発売日:2019年11月27日(水)

定価:2300円(税抜)



=収録内容=

1.「Bad Ass Temple Funky Sounds」/Bad Ass Temple(CV.葉山翔太・榊原優希・竹内栄治)

作詞:Crystal Boy・ヤス一番?・ホクロマン半ライス!!!・ノリダファンキーシビレサス

作曲・編曲:DJ MITSU



2.「そうぎゃらんBAM」/波羅夷 空却(CV.葉山翔太)

作詞・作曲・編曲:Diggy-MO



3.「月光陰-Moonlight Shadow-」/四十物 十四(CV.榊原優希)

作詞:Euskyss(Leetspeak monsters)作曲・編曲:Leetspeak monsters



4.「One and Two, and Law」/天国 獄(CV.竹内栄治)

作詞:KURO 作曲:CHIVA , KURO

編曲:CHIVA from BUZZER BEATS for D.O.C.



5. Drama Track「不退転の心は撃ち砕けない」



※5thLIVE最速先行申込シリアルナンバーB封入

※発売中のオオサカ・ディビジョンCD封入「シリアルナンバーA」を揃えるとご応募が可能となります。



<公演情報>



ヒプノシスマイク

-Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ

「SIX SHOTS TO THE DOME」



日程:2020年3月28日(土)・29日(日)メットライフドーム

出演:木村 昴、石谷春貴、天﨑滉平、浅沼晋太郎、駒田 航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水 奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治



ヒプノシスマイク公式HP:https://hypnosismic.com/