『スパイダーマン』最新作「ファー・フロム・ホーム」BD＆DVDが12月4日（水）リリース【プレゼント有】

ソニー・ピクチャーズの全世界興収歴代1位という記録をたたき出した、映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のブルーレイ&DVDが12月4日(水)にリリースされる。



これまでの記録であった『007 スカイフォール』の約11億800万ドルの記録を抜き、全世界興行収入累計11億900万ドル(2019年8月17日時点)とソニー・ピクチャーズ史上第1位となった、アメコミ映画の枠に収まらない大ヒット作『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』。主人公ピーター・パーカー役のトム・ホランド、ヒロインMJ役のゼンデイヤ、ピーターの親友ネッド役のジェイコブ・パタロンら続投キャスト陣に加え、ニック・フューリー役のサミュエル・L・ジャクソン、マリア・ヒル役のコビー・スマルダーズ、そしてハッピー・ホーガンを演じるジョン・ファヴローら、マーベル作品常連キャストが集結した本作。

▲トム・ホランドが演じるピーター・パーカー/スパイダーマン。今作で初登場の黒いステルス・スーツも。

▲クエンティン・ベック/ミステリオにはジェイク・ギレンホール。



加えて、本作のキーマンであるクエンティン・ベック/ミステリオには『ナイトクローラー』『ブロークバック・ マウンテン』などで知られる実力派ジェイク・ギレンホールをキャスティング。監督は前作『スパイダーマン:ホームカミング』でも監督を務めたジョン・ワッツ、そしてもちろん、アベンジャーズ・シリーズを大成功に導いたケヴィン・ファイギによるプロデュースとまさに鉄壁の布陣が敷かれ『アベンジャーズ/エンドゲーム』の”その後”を描く、スパイダーマンの新たな物語だ。



ブルーレイ&DVDは、オリジナルデザインの本編ディスク(3種)を日本オリジナルの限定ディスクトレイにセットし、ピーター・パーカーのスーツケースをイメージした特製アウターボックスに封入した超豪華BOX「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】」をはじめ、3バージョンで発売される。



「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】」には、アメコミ関連のアートも手掛ける漫画家・村田雄介(『アイシールド21』『ワンパンマン』)による描き下ろしアート&インタビュー、アメコミ映画ライター杉山すぴ豊氏の独占コラムを収録した100ページのブックレットや、NGシーンや未公開シーンなどファン必見の貴重な特典映像も収録。



また、ブルーレイ、DVDレンタルも同時スタート、デジタル先行配信中だ。





■日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【完全数量限定】

BPBH-01231/9800円+税(3枚組)

【本編ディスク 2Dブルーレイ】本編約129分+特典約83分

【本編ディスク 3Dブルーレイ】本編約129分

【本編ディスク UHD】本編約129分

<映像特典>●ショートフィルム:ピーターのやることリスト ●NGシーン ●未公開シーン(4種) ●フラッシュの動画 ●「Alex Rider」オリジナル予告編 ほか

<封入特典>

●日本限定デザイン・スチールブック ●特製スーツケース型・アウターボックス ほか



■ブルーレイ&DVDセット【初回生産限定】

BRSL-81557/4743円+税(2枚組)

【本編ディスク 2Dブルーレイ】※「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【初回生産限定】」の本編ディスクと同様

【本編ディスク DVD】本編約129分+特典約55分

<映像特典>●NGシーン ●未公開シーン(4種) ●ショートフィルム ほか



■4K ULTRA HD&ブルーレイセット【初回生産限定】

UHBL-81557/6800円+税(2枚組)

【本編ディスク UHD】

【本編ディスク 2Dブルーレイ】

※いずれも「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション【初回生産限定】」の本編ディスクと同様



発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

公式ホームページ http://www.spiderman-movie.jp/

★ブルーレイ&DVDリリース記念

『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

特製トラベルステッカー プレゼント!



『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』のブルーレイ&DVDリリースを記念して、アニメージュプラス読者に特製トラベルステッカーを抽選で3名様にプレゼントします。アンケートフォーム(https://animageplus.jp/questionnaires/index/9868a7789b)より必要事項をご記入頂きご応募下さい。

【締切:2019年12月11日(水)23:59】

(提供/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント)

◆『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』

<キャスト>

ピーター・パーカー/スパイダーマン:トム・ホランド(榎木 淳弥) ニック・フューリー:サミュエル・L・ジャクソン(竹中 直人) クエンティン・ベック/ミステリオ:ジェイク・ギレンホール(高橋 広樹) ハッピー・ホーガン:ジョン・ファヴロー(大⻄ 健晴) ほか

<スタッフ>

監督:ジョン・ワッツ 製作:ケヴィン・ファイギ、エイミー・パスカル 脚本:クリス・マッケナ、エリック・ソマーズ

<ストーリー>

ピーターは夏休みに、学校の友人たちとヨーロッパ旅行に出かける。しかしそこに待っていたのは、元S.H.I.E.L.D.⻑官であるニック・フューリーだった。迫りくる新たな脅威を察したニックは、スパイダーマンの力を必要としていたのだ。目の前に立ちはだかる脅威に立ち向かう使命を、ニックは怖気づくスパイダーマンに託す。ヴェネチア、ベルリン、ロンドンといったヨーロッパ都市をはじめ、各国を危機に陥れるのは”火”や”水”など自然の力を操るクリーチャーたち。世界に脅威が迫る中、ニックはミステリオをピーターに引き合わせる。異次元から来たという彼もまた、ピーターと共に敵に立ち向かっていく。そしてこの戦いに、ソーやキャプテン・マーベルの力は借りられない。ピーター=スパイダーマンはこの危機にどう立ち向かうのか――今、世界は彼に託される……!



(C) 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & TM 2019 MARVEL