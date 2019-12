人気声優ユニット・スフィア 自分たちの曲名当てクイズに挑戦！ 罰ゲームの行方は？

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。11月26日(火)の放送は、来年2月の“全曲ライブ”に向けて、メンバー4人がスフィアナンバーの曲名当て記憶力テストにチャレンジ! 結果はいかに?(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年11月26日(火)放送より)来年2月15日(土)、16日(日)の2日間、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナにて開催する全曲ライブ「LAWSON presents Sphere 10th anniversary Live 2020“スフィアだよ!全曲集合!!”」まで3ヵ月を切ったスフィアの4人。現在は全80曲以上あるレパートリーの構成を話し合っているそうです。高垣:こないだ打ち合わせをしまして。寿:“全曲”ってことは決まっているんですけど、どういうふうに2日間に分けてお届けしたら楽しんでいただけるか、という話し合いをしたり。豊崎:演出面とかね。今も“最後の曲をどうしよう”とか、思い入れがあるわけだからね、1曲1曲に。“この曲の次にこれはくるべき”だとか、そういうことを話し始めたら、80曲以上あるから、話し合いだけでもけっこうな時間がかかって……。戸松:今までは“何をセットリストに入れるか?”というところから始めていたけど、今回は全部歌うから、「これを入れて、これを歌わない」みたいなことがないぶん、逆にどういう組み合わせで(ライブを)作るかがすっごく難しいね。選択肢が無限すぎて。高垣:「今夜は全曲ライブに向けての抜き打ちテストを行います」だって??全員:やだー!スタッフが、“メロディーが分かっていてもタイトルが瞬時に浮かばなそうな曲”を中心にセレクトした楽曲の一部をメドレーにしたテスト「スフィア10曲フラッシュ」を用意。得点最下位のメンバーには、次回の番組オープニングで、いかりや長介さんのモノマネで「スフィアだよ! 全員集合!!」と言ってもらう罰ゲームが与えられます。まずは簡単に分かる例題、「LET・ME・DO!!」~「Ding! Dong! Ding! Dong!」~「Future Stream」~「Music Power→!!!!」~「Future Is Now!」で構成した「5曲フラッシュ」を出題しますが、こちらは見事全員正解。そしていよいよ本番の「スフィア10曲フラッシュ」がスタート!「なんだこれ?」「名曲きたね!」「あれ? えーとね……」「書くのが追いつかない、ちょっと待って!」と、声があがるなか、特に悩んでいたのは戸松さん。分からないところを空欄にしてしまい、「何でもいいから書こう!」と3人に激励されていました(笑)。なお得点は1問10点。惜しい曲名を書いたり、綴りが間違ってる答えは5点として計算します。スタッフが解答を集計している間、戸松さんが「この曲、なんだっけ?」と言っていた「STAR'S ELEMENT」をオンエアしたところで、結果発表!豊崎:「By MY PACE!!」を「By MY PEACE!!」って書いちゃった。ふざけてリハーサルのときに言っていたタイトルと混同しちゃった(笑)!高垣:「輪郭の無い未来へと」の“へと”が抜けて減点されました。あと私、途中でペンが出なくなっちゃって、めちゃくちゃテンパってたときに流れていたのが、どうやら「synchronicity」。まったく聴こえなかったから、私は「本当だから困るんだ」が好きなので、堂々と新しいペンで書きました(笑)!戸松:80点です。「STAR'S ELEMENT」が思い出せなくて、イントロのフレーズを“♪どぅるるるるる~”と書きました。せめてものあがき! そもそも“♪どぅるるるるる~”を書いた場所も間違えてる(笑)。「vivid brilliant door!」も聴いた記憶がない!……と、全員で挑戦した「スフィア10曲フラッシュ」は、ワイワイ大騒ぎでフィニッシュ。ライブで歌う機会の少ない曲は、タイトルを思い出すのも難しかったようです。豊崎:“(楽曲に)愛がない”とかじゃないんです(笑)。ライブでやっている回数が少なめの曲が出てきたりしたから! 本番は2月だから、まだ間に合います。でも楽しかった! スフィアの曲たくさんありますので“こんな曲あったんだ”という発見をしてもらいながら、皆さんもぜひ聴いてみてください。ということで、次回の番組オープニングで戸松さんの罰ゲームが決定してしまいました。なお今回の「10曲フラッシュ」の正解はこちら。皆さんも復習してみてください!<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top