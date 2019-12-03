TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の新キャラクターおよび担当キャストが発表された。バンド・DOKONJOFINGERのメンバーであるヤス役を伊東健人、ハッチン役を小松昌平、ジョウ役を小野友樹、双循役を白井悠介が務める。

2020年1月9日より放送される「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」は、スマートフォン向けゲームアプリ、コミカライズ、舞台など各種メディアで展開されるサンリオのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の新作アニメ。DOKONJOFINGERはそれぞれの学校で番長を務めていた4人が、統廃合により1校に集結したという設定の新バンドだ。併せてDOKONJOFINGERのビジュアルと、挿入歌「移動手段はバイクです」が聴けるPVも公開。ポリゴン・ピクチュアズが手がける演奏シーンもお披露目された。なお本作には、今後も新たなバンドが登場する予定だ。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30～

BSフジ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日24:00～

サンテレビ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日25:00～

ほか北海道文化放送にて放送予定

配信情報

FOD：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30配信

ほか配信サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作：サンリオ

監督：孫承希

シリーズ構成：田沢大典

キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之

アドバイザー：小島正幸

CGプロダクション：ポリゴン・ピクチュアズ

音楽：高梨康治、Funta7

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

ほわん：遠野ひかる

マシマヒメコ：夏吉ゆうこ

デルミン：和多田美咲

ルフユ：山根綺

ヤス：伊東健人

ハッチン：小松昌平

ジョウ：小野友樹

双循：白井悠介

ほか

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