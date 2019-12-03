TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の新キャラクターおよび担当キャストが発表された。バンド・DOKONJOFINGERのメンバーであるヤス役を伊東健人、ハッチン役を小松昌平、ジョウ役を小野友樹、双循役を白井悠介が務める。
2020年1月9日より放送される「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」は、スマートフォン向けゲームアプリ、コミカライズ、舞台など各種メディアで展開されるサンリオのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の新作アニメ。DOKONJOFINGERはそれぞれの学校で番長を務めていた4人が、統廃合により1校に集結したという設定の新バンドだ。併せてDOKONJOFINGERのビジュアルと、挿入歌「移動手段はバイクです」が聴けるPVも公開。ポリゴン・ピクチュアズが手がける演奏シーンもお披露目された。なお本作には、今後も新たなバンドが登場する予定だ。
TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」
放送情報
TOKYO MX：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30～
BSフジ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日24:00～
サンテレビ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日25:00～
ほか北海道文化放送にて放送予定
配信情報
FOD：2020年1月9日（木）より毎週木曜日22:30配信
ほか配信サイトでも順次配信予定
スタッフ
原作：サンリオ
監督：孫承希
シリーズ構成：田沢大典
キャラクターデザイン・総作画監督：伊藤晋之
アドバイザー：小島正幸
CGプロダクション：ポリゴン・ピクチュアズ
音楽：高梨康治、Funta7
アニメーション制作：キネマシトラス
キャスト
ほわん：遠野ひかる
マシマヒメコ：夏吉ゆうこ
デルミン：和多田美咲
ルフユ：山根綺
ヤス：伊東健人
ハッチン：小松昌平
ジョウ：小野友樹
双循：白井悠介
ほか
(c)2012, 2019 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M