LiSA『紅白』初出場は「夢の場所だったのですごく嬉しい」

LiSAが、12月2日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。10月にパーソナリティのとーやま校長による1人進行になって以来、初めての登場となりました。とーやま校長:自己紹介いいですか……?LiSA:生徒の皆さんこんばんは! LiSAのスペルはL・i・S・A!! LiSA先生でーす!とーやま校長:これ、ポーズもちゃんとやってくれているからね!LiSA:そうですよ! 撮られていないときも、「カメラマンさんいないなー」と思いながらやっています!!とーやま校長:やっぱそこだろうね。LiSA先生の健気な、そして誠実さが如実に表れている……! 普段のLiSA LOCKS!(毎月2週目にレギュラー出演中)もそうなんだろうな、と思いました。LiSA:本当ですか?(笑)。とーやま校長:もちろん来週はLiSA LOCKS! があるんですけど、今日は……フラっと来てくれたってことでしょ?LiSA:そうです。校長が仰ったんですよ。わざわざ(来年の3月に)退任することを、うちの会社まで報告に来てくださって……。とーやま校長:そうですよ。LiSA:突然校長が来るっていうから、皆さんビックリでしたよ。「校長が来るらしいよ!!!」って。とーやま校長:そんな、大したもんじゃないから(笑)。LiSA:わざわざ私のところまでも来てくださって……。とーやま校長:そりゃ行くでしょ!LiSA:いや、私は"教頭派"って言ってきましたから(笑)。とーやま校長:本当だよ!LiSA:今日は、(9月に退任した)教頭も聴いてくださっていますよ。「泣くなよ」って(連絡が)来ましたから。とーやま校長:嘘?!LiSA:「ティッシュ持参しなさい」って助言もいただいて(笑)。とーやま校長:親心的なものをもらったってこと?LiSA:はい(笑)。それで、(校長が)退任の報告をしてくださったときに「いつでも遊びに来てね!」って……。とーやま校長:そう!LiSA:でも、毎回いろんなゲストの方がいらっしゃるじゃないですか。「いつ行けばいいの……?!」みたいな(笑)。とーやま校長:まぁね(笑)。たしかに、それはある。LiSA:私もSCHOOL OF LOCK! で、数年働かせてもらっていますけど……。とーやま校長:働くって……(笑)、まぁ、授業をしてもらっていますね。LiSA:なので私もそこは気を遣って……今日は来ちゃいました。とーやま校長:いや、嬉しいよ! 今日は2時間いてくれるんですか?LiSA:いていいんですか?とーやま校長:もちろん!LiSA:ちゃんと、ゲストがいない日を狙って来ましたから(笑)。とーやま校長:その辺は、事務所の人と話し合って来たってわけね?!(笑)。では、今日の2時間よろしくお願いします!LiSA:お願いします!!とーやま校長:LiSA先生! 12月31日の予定は何ですか?LiSA:31日ですか? そうですね……蕎麦を食べる、ですかね。とーやま校長:まぁ年越し蕎麦は食べるよね。除夜の鐘を聴いたりしてね。LiSA:そうですね。でもあったかいのですよね。私、蕎麦は冷たいほうが好きなんですよね。とーやま校長:いや、蕎麦の話はいいよ。LiSA:え?!とーやま校長:え?! じゃなくて!蕎麦を食べる前にあるでしょ!LiSA:紅白……。とーやま校長:おめでとう!LiSA:まだ言ってない!! "初"は1回しかないので、言わせてもらっていいですか?とーやま校長:わかりました! 12月31日、何をするんですか……?!LiSA:こうは……。とーやま校長:おめでとうございます!!LiSA:もうっ! 言わせてよ~。とーやま校長:……はい。LiSA:NHK紅白歌合戦、初出場が決まりました~~~!とーやま校長:いや、これって……皆さん、いろんな捉え方があるじゃないですか。「めちゃめちゃ嬉しい!」とか「出れるなら……嬉しいっすよ」みたいなテンションの方もいると思うんですけど。LiSA先生にとっては、紅白はどのような場所ですか?LiSA:目標の一つにしてきた場所ですし、みんなと作ってきた夢の先にあった……こう、「いつかやりたいな!」と思わせてもらった夢の場所だったので、すごく嬉しかったです。とーやま校長:俺は今年が初だというのが……去年とか一昨年とかに出ていても全然おかしくないし、"今年、満を持して"ということなのかな、って。LiSA:はい。とーやま校長:じゃあ、純粋に嬉しいってことですね。LiSA:そうですね。去年も一昨年もそうだったんですけど、みんなが期待して発表の日を待ってくれているのが伝わっていたんです。でも、「ごめんね。まだ出るって言えないんだ……」、「今年はまだお願いされていないんだよね……」って申し訳ない気持ちがあって。だから、すごく嬉しいが9割なんですけど、1割はホっとしています。とーやま校長:そうか。だから……背負うんだよな~。LiSAは背負うんだよ。LiSA:(笑)。とーやま校長:それを見てきてた。LiSA:また泣かせる……やめてよ! ティッシュ持ってきてないから!!(笑)。とーやま校長:紅白歌合戦(出場)もおめでとうございますだし、さらに今年は全国ホールワンマンライブツアーが史上最多公演で開催。これもすごいことだ! そしてさらに、ライブのBlu-ray&DVDも、LiSA先生初のオリコン3部門同時1位を獲得!LiSA:お~。とーやま校長:さらに!「紅蓮華」が、配信デイリーチャートで38冠!! 聞いたことないよ。40万ダウンロードがあって……。LiSA:40万ダウンロードってどのくらい?とーやま校長:わかんねぇよ! あとニュースにもなっていたけど、今年の女性ソロアーティスト1位なわけでしょ? すごいよ!! よくやった!LiSA:よくやった~……。みんなすごい!とーやま校長:ほら、こういうことを言うんだよな。自分じゃなくてみんなに向いてるというか、そういうとこだなと思ったよ。LiSA:(笑)。でも校長の同類だと思っていますよ。生徒に向けての熱量だったりとか愛情だったりとか感謝の気持ちだったりとかも含めて、教員の私たちのことも大事にしてくれる感じが……同じ畑の人だな、って勝手に思っています。とーやま校長:お~マジっすか。LiSA:心の仕事の仕方って言ったら変ですけど、人や仕事に対しての愛情のかけ方だったりとかが。とーやま校長:ここは、単純に自分の場じゃないんで。LiSA:……わかる!(笑)。とーやま校長:俺の場合はそれのみです。