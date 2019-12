大原櫻子が2月5日に1年7カ月ぶりのニューアルバム(タイトル未定)をリリースする。

アルバムは、明日12月4日発売の最新シングル「Shine On Me」、大原主演ドラマ「びしょ濡れ探偵 水野羽衣」主題歌「I am I」、AbemaTV「恋する週末ホームステイ」主題歌「未完成のラブストーリー」を含む12曲入り。大原が丸谷マナブら気鋭のプロデューサーと作り上げた新しいスタイルの作品となっている。なおニューアルバムとシングル「Shine On Me」の両作品を購入すると特典が付属することも決定。それぞれの初回プレス分にシリアルコードが封入される。詳細は後日発表。

また本日12月3日24:00に「Shine On Me」のミュージックビデオがYouTubeでプレミア公開される。当日は大原本人もチャットに登場する予定なので、ファンはリアルタイムで参加しよう。