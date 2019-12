Apple Music、2019年に最も再生されたトップ100曲のプレイリストを公開

Apple Musicで2019年に最も再生されたトップ100曲のプレイリスト「2019年トップソング100:日本」が公開された。



2019年に最も聴かれたのは、あいみょんの「マリーゴールド」で、次いで2位はOfficial髭男dismの「Pretender」、3位はKing Gnuの「白日」となった。チャートのトップ10は以下の通り。



1. 「マリーゴールド」 あいみょん

2. 「Pretender」 Official髭男dism

3. 「白日」 King Gnu

4. 「今夜このまま」 あいみょん

5. 「君はロックを聴かない」 あいみょん

6. 「ノーダウト」 Official髭男dism

7. 「愛を伝えたいだとか」 あいみょん

8. 「宿命」 Official髭男dism

9. 「まちがいさがし」 菅田 将暉

10. 「Stand Out Fit In」 ONE OK ROCK



「2019年トップソング100:日本」