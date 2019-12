スカパラ、デビュー30周年新作インストMVメイキング映像が公開

東京スカパラダイスオーケストラのデビュー30周年を記念したオリジナルアルバム『ツギハギカラフル』が11月20日に発売された。アルバム収録曲のスカパラらしいアップテンポなインスト新曲「HAMMERHEAD」のミュージック・ビデオの制作現場に、ローリングストーン ジャパンが密着。スペシャルメイキング映像をお届けする。



”TOKYO SKA”というジャンルを作り上げ、先日本場メキシコのアワード「Las Lunas del Auditorio 2019(ラス・ルナス・デル・アウディトリオ)」において、優れたライブパフォーマンスを披露しているアーティストに贈られる賞「Espectaculo alternativo(エスペクタクロ・オルタナティボ)」を受賞したばかりの東京スカパラダイスオーケストラ。



11月20日にデビュー30周年を讃えるべく”歌モノ盤” と”インスト盤” の2枚組のアルバム『ツギハギカラフル』が発売された。Disc-2 の”インスト盤” に収録されているアップテンポでパワフルな新曲「HAMMERHEAD」が、ローリングストーン ジャパンの企画により、メガネブランド「JINS」のクラシカルなデザインをベースに、現代的な解釈を加えながら常に新しいデザインを追求し続ける「JINS CLASSIC」シリーズとのコラボレーションが実現した。



メンバーがそれぞれモノトーンのスーツに合うJINS CLASSICをセレクトし、撮影が敢行。それぞれの個性に合った「メガネ」をキーアイテムに、コミカルな演出に応えながらも、演奏シーンは華やかなパフォーマンスを披露したスカパラ。楽曲のタイトルでもあり、目が特徴的な「HAMMERHEAD(=シュモクザメ)」のアニメーションから三輪車で必死に逃げているシーンやそれぞれメンバーの個性に合った「メガネ」をキーアイテムに何かに怯えるシーンなど、コミカルで疾走感のある演出と、赤と青の背景をバックに東京スカパラダイスオーケストラらしい華やかな演奏シーンとのギャップにも注目。丸一日かかった撮影も、終始笑い声に包まれ、良い雰囲気で行われた。





JINS CLASSICを纏う東京スカパラダイスオーケストラのメンバー(Photo by Kazushi Toyota for Rolling Stone Japan)



撮影後のRolling Stone Japanのインタビューでは「顔の全てにストレスがかからないので、ずっとかけていられて、とても気に入りました(NARGO)」、「いつも自分の好みに縛られて同じようなものをつけていたけど、今日かけたメガネはチャレンジした感じ。新鮮さを楽しみました。新しいものにチャレンジすることによって、自分の価値観も変わりますね(谷中)」とコメント。そして、テーマは「クラシック」について。「”クラシック”とは、時代を貫き、時代を超えて残っていくもの。音楽もメガネも同じ――。新しい時代を取り入れた挑戦や冒険をしながら、僕たちもそれを目指していきたいです」と、語ってくれた。本密着記事は、12月25日発売号のRolling Stone Japan vol.09にて掲載する。



新曲「HAMMERHEAD」ミュージック・ビデオ撮影時のローリングストーン ジャパンが制作したメイキング映像をお届けする。



















東京スカパラダイスオーケストラ



デビュー30周年記念オリジナルアルバム『ツギハギカラフル』

■AL 2 枚組 品番:CTCR-14980 ~ 1

価格:3,500 円(+税)

■AL 2 枚組 +Blu-ray 2 枚組 品番:CTCR-14976 ~ 7/B ~ C

価格:7,000 円(+税) 初回仕様:デジバック仕様

■AL 2 枚組 +DVD 2 枚組 品番:CTCR-14978 ~ 9/B ~ C

価格:4,500 円(+税)