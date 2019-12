興津和幸、石井マークが登壇　『ハイキュー‼ 陸 VS 空』先行上映会レポ到着！

2020年1月20日(水)に発売となるOVA『ハイキュー‼ 陸 VS 空(りく たい くう)』の発売に先駆けて、完成した映像を最速で楽しめる先行上映会が11月30日(土)に開催された。そのイベントレポートを紹介する。



『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で好評連載中、コミックス累計3500万部突破の、古舘春一による次世代王道スポーツ漫画『ハイキュー!!』。

待望のTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』が、2020年1月10日より 毎週金曜日深夜1時25分から、MBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にて放送開始となる。『ハイキュー‼ 陸 VS 空』は春高出場をかけて音駒・梟谷・戸美が戦う東京都代表決定戦を描くOVAだ。



11月30日に先行上映会が行われた後、戸美高校主将・大将優役の興津和幸さんと、音駒高校・灰羽リエーフ役の石井マークさんが登壇し舞台挨拶が行われた。



8月18日に開催された『ハイキュー!!』の日前日祭でキャスト発表となり、サプライズゲストとして『ハイキュー!!』のイベントに初参加した興津さんに、改めて本作の収録に参加してみての感想を伺うと、「とても楽しかったです!」とコメント。実際の映像を見て「(大将は)こずるい男だなと感じました。(笑)」と語り、笑いをさそう。大将というキャラクターについては「彼にとっては勝つことが一番大事。審判に良い印象を与えるギリギリの爽やかさを出しました。」と感想を語った。



そして、セカンドシーズン以来の参加となる石井さんは、久しぶりに音駒チームが集まっての感想を「またリエーフを演じることができて嬉しいです。周りのキャストからも『リエーフが成長したね』と言われ、その成長を共有できたのが嬉しかったです。」と語った。また、興津さんは収録を経て「何年ぶりかと思うほど、音駒高校のキャスト陣のチームワークが凄かった。」とアフレコ時の印象を振り返った。



また、上映されたばかりの新作OVA『陸 VS 空』の内容にもふれ、それぞれのお気に入りのシーンについても語ってもらった。興津さんが選んだのは音駒高校・黒尾の前に現れる大将の登場シーン。「最強のライバルとして登場してきたような感じのシーンでした。(黒尾役の中村悠一さんと)息をぴったりと合わせて一発で撮りました。」と収録時の様子を披露。

石井さんはリエーフと芝山のシーンをセレクトし、「今までのリエーフに見られなかった真面目さを考えながら演じました。」とアフレコ時の感想を語った。



このほか、公式Twitterに寄せられた「OVA収録時に大変だったシーン」という質問に、興津さんは大将が見せるフェイントについて「全身全霊でスパイクを打つ気持ちでフェイントをする。この気持ちの切り替えが難しかったです。」と。また、好きなキャラクタ―を聞かれ、石井さんは「梟谷学園高校の木兎」と即答。スパイクが決まった時の「ヘイヘイヘーイ」という台詞を会場全員で一緒に叫ぶシーンもあった。



キャスト陣より作品の魅力がたっぷりと語られ、あっという間に終演時間に。ステージ最後には、登壇者一人一人より感謝の言葉が贈られた。



興津さん

「音駒高校には全身全霊で勝つ気で頑張ってもらいたいです。因縁の対決を楽しみにしています!」



石井さん

「リエーフの成長とともに、自分が成長したところも見せられたら嬉しいです。1月からのTVシリーズ、OVAも楽しみにしてください!」



そして『ハイキュー!!』のイベントでは恒例の「お疲れした!」の挨拶に、観客全員で「お疲れした!」と大きな声で応え、イベントは大盛況で幕を閉じた。



OVA『ハイキュー‼ 陸 VS 空』は2020年1月20日(水)に発売。なお、発売に先駆けて、12月21日(土)~22日(日)に幕張メッセで開催される『ジャンプフェスタ2020』TOHO animationブースにて、OVAの先行販売も決定している。



(C)古舘春一/集英社・『ハイキュー!!』製作委員会・MBS

◆『ハイキュー!! 陸 VS 空』先行上映会 開催概要

開催日:2019年11月30日(土)

会場:ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

登壇者:興津和幸(大将優 役)、石井マーク(灰羽リエーフ役)



※集合写真は左から、興津さん、石井さん



◆OVA『ハイキュー!! 陸 VS 空』

春高出場をかけて音駒・梟谷・戸美が戦う東京都代表決定戦!!

価 格:【Blu-ray】6800円+税 【DVD】5800円+税

収録話:第1話『陸 VS 空』、第2話『ボールの”道”』

仕 様:本編約45分+映像特典

【Blu-ray】1080p High Definition 16:9ワイドスクリーン/1層(BD25G)/リニアPCM

【DVD】16:9LB/片面1層/リニアPCM



<初回限定特典>

【仕様】スリーブケース

【封入特典】複製原画ポストカード4枚セット(孤爪、黒尾、木兎、赤葦)、スペシャルリーフレット

内容:キャストインタビュー

【音駒高校】梶裕貴(孤爪研磨役)/中村悠一(黒尾鉄朗役)

【梟谷学園高校】木村良平(木兎光太郎役)×逢坂良太(赤葦京治役)

【戸美高校】興津和幸(大将優役)



<初回・通常共通特典>

【映像特典】OVA『ハイキュー!! 陸 VS 空』ティザーPV

発売・販売元:東宝



◆ジャンプフェスタ2020にてOVA先行発売決定‼

2019年12月21日(土)~22日(日)に幕張メッセで開催される『ジャンプフェスタ2020』TOHO animationブースにて、OVA『ハイキュー‼ 陸 VS 空』Blu-ray&DVDの先行販売が決定! 更に会場限定で下記豪華特典が付いてくる!

<ジャンプフェスタ会場限定特典>

①描き下ろしA4クリアファイル(描き下ろしキャラ:黒尾、研磨)

②描き下ろし 1色コットントートバッグ(描き下ろしキャラ:黒尾、研磨)

③OVA宣伝B2ポスター

※①②の絵柄は同じ。



◆TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』 2020年1月より放送決定!!

2020年1月10日より 毎週金曜日深夜1時25分から、 MBS/TBS系全国28局ネット、”スーパーアニメイズム” 枠にて 放送開始

第2クール7月より放送開始!!



<STAFF>

原作:古舘春一(集英社「週刊少年ジャンプ」連載中)

監督:佐藤雅子

副監督:石川真理子

シリーズ構成:岸本卓

キャラクターデザイン:岸田隆宏

プロップデザイン:米川麻衣

総作画監督:小林祐

制作:Production I.G

オープニングテーマ…BURNOUT SYNDROMES『PHOENIX』

エンディングテーマ…CHiCO with HoneyWorks『決戦スピリット』



<CAST>

日向 翔陽…村瀬 歩、影山 飛雄…石川 界人、澤村 大地…日野 聡、菅原 孝支…入野 自由、田中 龍之介…林 勇、東峰 旭…細谷 佳正、西谷 夕…岡本 信彦、月島 蛍…内山 昂輝、山口 忠…斉藤 壮馬、縁下 力…増田 俊樹、清水 潔子…名塚 佳織、谷地 仁花…諸星 すみれ、武田 一鉄…神谷 浩史、烏養 繋心…江川 央生、星海 光来…花江夏樹、宮 侑…宮野真守