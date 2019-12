雪深き奥飛騨の地にモンスター探索の旅！「モンハン in 奥飛騨温泉郷」ツアーが発売開始　

カプコンの人気ゲーム『モンスターハンター』が15周年を迎える今冬、『モンスターハンター』とJR東海ツアーズがコラボし、「モンスターハンター in 奥飛騨温泉郷 〜渡りの温泉地で狩りを楽しもう〜」ツアーが本日12月2日(月)より発売開始された。



2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。2019年9月6日(金)には新作『モンスターハンターワールド:アイスボーン』がリリースされ、歴戦のプレイヤーたちは新たな狩猟生活をスタートさせている。

そんな『モンスターハンター』とJR東海ツアーズのコラボにより実現した「モンスターハンター in 奥飛騨温泉郷 ~渡りの温泉地で狩りを楽しもう~」ツアーは、2020年1月8日(水)から4月27日(月)まで実施される(出発は4月26日(日)まで)。期間中、奥飛騨温泉郷ではスマートフォンを使い、マップを頼りに「モンスター」の痕跡を集める「足湯スタンプラリー」をはじめ、ツアー参加者限定の「特製モンハン飯」など『モンスターハンター』にまつわる数多くのグルメ・イベントが楽しめる。また、ツアー参加者特典グッズも用意されている。



▼ツアー参加者限定 夕食『特製モンハン飯』





▼ツアー参加者特典グッズ





◆ツアー概要

ツアー名:モンスターハンター in 奥飛騨温泉郷

ツアー実施期間:2020年1月8日(水)出発 ~ 2020年4月27日(月)帰着

※出発は2020年4月26日(日)まで

旅行代金:出発場所・出発日時等により異なる。詳細はツアー公式サイトへ。

ツアー発売日:12月2日(月)14:00~(JR東海ツアーズ『モンスターハンター in 奥飛騨温泉郷』ツアー公式サイトにて受付)

※申込期限については、申込み方法により異なる。

旅行企画・実施:ジェイアール東海ツアーズ