令和初の有馬記念とルパン三世とのスペシャルコラボ企画『ルパンTHE有馬』！

12月22日(日)に中山競馬場で開催される第64回有馬記念(GI)に先立ち、国民的アニメ『ルパン三世』とコラボレーションしたスペシャル企画『ルパンTHE有馬』が11月29日(金)よりスタートした! 大人気イベント『リアル脱出ゲーム』を手掛けるSCRAP監修の謎解きコンテンツや、ルパン役の栗田貫一さん、銭形警部役の山寺宏一さんのナレーションによるスペシャルムービーも公開している。



モンキー・パンチ原作の『ルパン三世』は1967年に連載スタートし、1971年にアニメ化されて以降、常にテレビシリーズやテレビスペシャル、劇場版アニメとなり、日本のみならず世界中の幅広い層から支持を得る大人気作品だ。



世界の100以上の国と地域で展開しており、今年は秋から冬にかけて完全オリジナル新作のテレビスペシャル放送や、シリーズ初の3DCGアニメーション映画『ルパン三世 THE FIRST』が12月6日(金)全国公開するなど、様々な展開が企画進行中だ。



この度スタートしたスペシャルサイトでは、SCRAPが監修した謎解きコンテンツ『JRA vs ルパン三世 黄金馬券を盗め!』やスペシャルムービーを公開。さらに純金製の黄金馬券や電子マネーギフトが当たるプレゼントキャンペーンも行われている。



スペシャルムービーでは、ルパン役の栗田貫一さん、銭形警部役の山寺宏一さんが新録のナレーションを担当した全3種類のスペシャルムービーを公開中。Long ver.の動画はルパンと銭形警部の掛け合いによる本スペシャル企画のトレーラー映像、30秒動画はルパンバージョンと銭形警部バージョンの有馬記念CM動画となっている。



謎解きコンテンツ『JRA vs ルパン三世 黄金馬券を盗め!』では、ルパン一味の協力者となって有馬記念が開催される中山競馬場に隠された純金製の黄金馬券を狙うというストーリー展開。さらに各ステージのクリア画面に既定のハッシュタグをつけ、シェアした方の中から抽選で1名に『純金製黄金馬券64枚セット』、64名に『電子マネーギフト 1万円分』がプレゼントされるキャンペーンを開催。ルパンたちと競馬場に仕掛けされた謎を解き明かし、黄金馬券にたどり着くことができるか!?



12月11日(水)に公開予定の『ルパンTHEガチャ』では、スタート画面をタップするとルパン・次元大介・石川五ェ門・峰不二子・銭形警部の5人がランダムに選ばれ、それぞれのキャラクターがデザインされたオリジナル『ルパン馬券』が発券される。また、第64回有馬記念の結果(単勝)とリアル連動したプレゼントキャンペーンも開催されるとのこと。



さらに、12月19日(木)~21日(土)にはサナギ新宿で、 12月21日(土)・22日(日)には東京競馬場で、ルパンTHE有馬 スペシャルイベントを開催!

サナギ新宿では、謎解きコンテンツの黄金馬券や有馬記念の歴代優勝馬を紹介するパネルを展示。展示を見て謎解きゲームに正解すると、サナギ食堂で交換可能なドリンクチケットやコラボコースターがプレゼントされる。また、ディープインパクト像やルパンたちと写真が撮れるフォトスポットも用意され、撮影した写真をSNSに投稿するとコラボコースターがプレゼントもらえる。



▲コラボコースター



そして有馬記念週の東京競馬場では、黄金馬券展示やルパンTHE有馬枠色抽選会などを開催する。展示を見て謎解きゲームに正解すると、抽選でコラボステッカー5種セットがプレゼントされるほか(当日東京競馬場で購入された勝馬投票券またはUMACAご利用明細100円以上のご提示が必要)、サナギ新宿のイベントで配布するリーフレットを持参すると、各日先着100名にコラボコースター5種セットがプレゼントされる。



(C)JRA (C)モンキー・パンチ/TMS・NTV







特設サイト:https://umabi.jp/lupinthearima/



<スペシャルムービー『ルパンTHE有馬』 ルパン三世&銭形警部ver.(CV:栗田貫一&山寺宏一)>

▼Long ver.





▼Short ver. ルパン三世編





▼Short ver. 銭形警部編





◆謎解きコンテンツ『JRA vs ルパン三世 黄金馬券を盗め!』

<ストーリー>

令和初の有馬記念を祝い、世界初、 64枚の『黄金馬券』が製作された。JRAは「黄金馬券はルパン三世でも盗み出せないだろう」と挑発。それにルパンが反応しないわけがない。

「おもしろいじゃねぇか。売られたケンカはちゃーんと買わないとな。」

ルパン三世からの予告状

「黄金馬券をいただきに参上いたします。有馬記念のお宝は俺さまがいただくぜ!」

果たして、ルパンは黄金馬券を盗み出せるのか。



▼コンテンツイメージ





◆『黄金馬券』、『電子マネーギフト1万円分』が当たるチャンス! 【JRA vs ルパン三世 黄金馬券を盗め! キャンペーン】

各ステージのクリア画面に既定のハッシュタグをつけ、シェアした方の中から抽選で1名に『純金製黄金馬券64枚セット』、64名に『電子マネーギフト 1万円分』をプレゼント。





◆『ルパンTHEガチャ』



▲『PLAY』ボタンをタップすると、 5人のキャラからランダムに1人が選ばれ、演出動画が再生。





▲オリジナル『ルパン馬券』が発券される。



◆『ルパンTHE有馬』スペシャルイベント

<サナギ新宿>

【日時】12/19(木)~12/21(土)11:00~20:00

【場所】サナギ新宿:〒160-0022 東京都新宿区新宿三丁目35番6号 国道20号線 高架下

【アクセス】

・新宿駅から徒歩約2分・地下鉄丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩約2分

・地下鉄副都心線新宿三丁目駅から徒歩約2分・都営新宿線新宿三丁目駅から徒歩約2分



<東京競馬場>

【日時】12/21(土)~22(日)開門~17:00

【場所】東京競馬場センターコート



・ルパンTHE有馬枠色抽選会

【日時】12/22(日)9:00~15:00 ※枠色抽選券がなくなり次第終了

【場所】東京競馬場ウオッカ像前

【参加方法】

当日東京競馬場で購入した勝馬投票券またはUMACA利用明細100円以上を提示した先着2400名に枠色抽選券およびコラボステッカーをお渡し。有馬記念レース確定後、優勝馬の枠色と同じ色の枠色抽選券を持った方にコラボQUOカード500円分をプレゼント。

【賞品】

枠色賞:ルパンTHE有馬コラボQUOカード 300名

参加賞:ルパンTHE有馬コラボステッカー 2400名