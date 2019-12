ミュージカル『FFBE』阿部顕嵐・仲田博喜ら全キャスト決定、第1弾ビジュアルも解禁

ミュージカル化が発表されていたスマートフォン向けRPG『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』の全キャストが決定し、第1弾ビジュアルが解禁となった。



『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』は、2015年に日本で配信が開始されたスマートフォン向けRPG。”新たなクリスタルの物語”をテーマにふたりの騎士とひとりの謎の少女の出会いから物語が始まる。オリジナルキャラクターに加えて、次元を越えて呼び覚ます伝説の英雄たちも登場することでも話題となり、これまで全世界で4000万超ダウンロードされている(2019年8月時点)。2020年3月にミュージカルとして上演することが発表され、今回ついに全キャストが決定した。



物語の主人公レイン役には、「7ORDER project」の一員であり、最近では「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-」の碧棺左馬刻役で話題となった阿部顕嵐、そしてラスウェル役には、ミュージカル「『刀剣乱舞』~葵咲本紀~」明石国行役で観客を魅了した仲田博喜をそれぞれ配役。第1弾ビジュアルは剣を持って立つ2人の姿となっている。

その他、七木奏音、青野紗穂、法月康平、岡田亮輔、桑江咲菜、小嶋紗里、そしてライブ・スペクタクル「『NARUTO-ナルト-』~暁の調べ~」うちはイタチ役が大好評の良知真次と、ミュージカルや数々の舞台作品で活躍するキャストが揃った。



また、公演日程やチケットの発売情報なども発表され、本日12月2日(月)より『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS DIGITAL ULTIMANIA』にてチケットのゲーム内先行抽選も開始されている。



◆『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』 THE MUSICAL 概要

<STORY>

Vision ビジョン――

それは具現化される人の想い。

Lapis ラピス――

それはビジョンが込められたクリスタルが存在する世界。

クリスタルの力によって人々は満たされ各国は繁栄を続けていた。 しかし、闇が光を蝕むようにその平和は偽りのものと断罪される。ラピスが滅亡への時を刻むとき、2人の騎士がビジョンと共に闇へと立ち向かう。

これは新たなクリスタルの物語――

<原作>『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』(株式会社スクウェア・エニックス)

<脚本・演出>松崎史也

<主催>『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』THE MUSICAL製作委員会(ネルケプランニング/スクウェア・エニックス)

<キャスト>

レイン:阿部顕嵐、ラスウェル:仲田博喜

フィーナ:七木奏音、リド:青野紗穂、ニコル:法月康平、ジェイク:岡田亮輔、サクラ:桑江咲菜、魔人フィーナ:小嶋紗里、レーゲン:良知真次

岩城直弥、加藤靖久、北村圭吾、三枝奈都紀、立道梨緒奈、松井遥己、森 一平、阿瀬川健太、村田 恒、竹井未来望、新原ミナミ、荒居清香、小川鈴花

<日程>

東京 2020年3月6日(金)~15日(日) 天王洲 銀河劇場





神戸 2020年3月20日(金・祝)~29日(日) A iiA 2.5 Theater Kobe



<チケット情報>

チケット一般発売日:2020年2月1日(土)AM10:00〜

チケット料金:S席1万3800円/A席8800円(前売・当日共/全席指定/税込)



●キャストプロフィール



レイン役:阿部顕嵐

1997年8月30日生まれ。『7ORDER project』のメンバーとして、演劇、音楽、アート、ファッション等、ジャンルレスに活動中。2019年11月『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-に出演。 2020年春には、舞台『7ORDER』の第2弾に出演予定。



ラスウェル役:仲田博喜

1987年10月17日生まれ。

ミュージカル『刀剣乱舞』~葵咲本紀~、 2.5次元ダンスライブ『ツキウタ。』ステージ『ツキステ。』シリーズ、舞台『真・三國無双』シリーズ、『戦国無双~四国遠征の章~』、などに出演。その他NHK大河ドラマや映画・声優など多岐にわたって活躍中。2019年11月よりミュージカル『刀剣乱舞』 歌合 乱舞狂乱 2019に出演中。