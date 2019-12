BAROQUE・怜が歌詞に1年かけた理由とは!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。11月25日(月)の放送では、2人組バンド・BAROQUEから怜さん(Vo)が登場。4年2ヵ月ぶりにリリースされたニューアルバム『PUER ET PUELLA』についてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年11月25日(月)放送より)

(左から)逹瑯、怜さん

怜:「LAST SCENE」って曲は、歌詞に1年かかっているんですよ。逹瑯:歌詞に1年!?怜:歌詞に1年かけたことなくないですか?逹瑯:そんなに時間もらえないもん、だって。それお前、めちゃめちゃ幸せだよ!怜:そうなんですよ。今回、事務所にもそうだけど、自分たちが納得いくまでやらせてもらったんですよね。逹瑯:うんうん。怜:それもあったから、「LAST SCENE」て曲は1年ちょっとかかっちゃって。逹瑯:ハンパねえな。怜:ハンパない。逹瑯:ホントに1年書いてた? ギュッとまとめたら7時間くらいじゃないの?(笑)怜:ギュッとまとめてもあるんですけど、真面目に女性とデュエットしようっていうところから始まって。女性の声を僕が「ラララ」で歌ったりとかしたんですけど、そしたらその「ラララ」から離れられなくなっちゃって。逹瑯:うん。怜:その女の子ってどんな女の子かって決まってないから、そこで何度も何度も言葉書いてったら「これはあかんな」と。じゃちょっと一回寝かせようと。逹瑯:うん。怜:それで、大桃子サンライズって子がいるんですけど、その子に決まってからたしかにすぐ書けましたね。逹瑯:うーん、やっぱ先にそれ決めるのがよかったな。怜:そうそう。やっぱゲストヴォーカルって大事だなって。逹瑯:やっぱそうじゃん。"この人がこの言葉歌ってるの見てみたい"とかさ、しっかり輪郭ができて分かりやすくなるとこあるから。怜:その子と話した時間がなかったら、まだできてないんじゃないかと。逹瑯:なるほどな!(笑)怜:ヤバい、2年は事務所に怒られる。逹瑯:ハハハハ!(笑)怜:2年はマズいだろみたいな。逹瑯:それさ、歌詞にかかった時間じゃないって! 環境じゃん!(笑)怜:そうそう。みんな待ってくれてありがとうって。