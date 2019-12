平成アニメ版『サイボーグ009』全3章のコンプリートBOXが発売に！

石ノ森章太郎原作、平成アニメ版『サイボーグ009』が、TVシリーズ全3章《バトルアライブ》《第2章 地上より永遠に》《Conclusion Gods WAR~序章~》(全51話)を収録したコンプリートボックスとして、アニメイトグループのフロンティアワークスから2020年3月20日(金)に発売する。



『サイボーグ009』は、1964年7月19日に『週刊少年キング』(少年画報社)で連載スタートし、その後も様々な出版社や雑誌で連載され続け、石ノ森先生が亡くなられるまで構想され続けた、石ノ森章太郎のライフワークとも言える作品だ。9人のサイボーグ戦士達が、正に「誰がために…」をテーマに戦い続け、愛され続けている作品だ。



『サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER』は、2001年〜2002年に放送された、原作のストーリーを再現したテレビシリーズで、完結編の序章を初めて映像化した作品となる。監督を川越淳、シリーズ構成を大西信介、キャラクター&メカニックデザインを紺野直幸が手掛け、音楽を小室哲哉が担当している。



島村ジョーには櫻井孝宏をはじめ、イワンを植田佳奈、ジェットを森久保祥太郎、フランソワーズを雪乃五月、ハインリヒを飛田展男、ジェロニモを大塚明夫、張々湖を茶風林、ブリテンを長島雄一、ピュンマを岩田光央、ギルモア博士を麦人という豪華な布陣になっている。



また今回の『サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER』Complete BD-BOXは、オリジナルマスターからデジタルリマスタリングし、DVD画質を上回る”ハイレートSD”画質で 1ディスク約9時間を収録した『いっき見』仕様となっている。



2021年3月19日までの期間限定生産商品なのでお見逃しなく!



(C) 2001石森プロ/サイボーグ009製作委員会

≪商品情報≫



商品名:【期間限定生産盤】『サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER』Complete BD-BOX

発売日:2020年3月20日発売

価格:2万9700円(税込)

品番:EYXA-12856~7

組数:Blu-ray Disc2枚組

収録分数:本編約1122分

音声仕様:リニアPCM/ステレオ

画面サイズ:16:9(480i)

ディスク仕様:BD50G

製作年:2001年

制作国:日本

発売元:フロンティアワークス

販売元:エイベックス・ピクチャーズ



ディスク2枚を専用収納トールケースにセット 三方背の外箱ケースに収納

(BD50G×2枚/480i/AVC/リニアPCM STEREO)



フロンティアワークス公式ホームページ http://www.fwinc.co.jp/



◆『サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER』作品情報

【あらすじ】

「目を覚ませ…来るんだ、僕たちのところに…」

心に呼びかけてくる声——目覚めたとき、少年・島村ジョーは見たことも無い一室にいた。無機質な部屋。そして赤い服に黄色いマフラー。どれもが見覚えのないものだ。

突如、静寂は撃ち破られた。ロボットが現れたのだ。ジョーを押さえつけ、ギリギリと首を締め上げる。その刹那、もの凄いパワーでロボットを破壊するジョー。自らが発した力に驚愕するジョーだったが、迷う時間は無かった。心に呼びかけてくる、自らを001と名乗る声に従い、外へと脱出する。次々に襲い来るロボット、戦車、戦闘機、ロボット鮫…そしてそのどれもを、人並み外れた力で蹴散らしていった。逡巡するジョーに声が呼びかける。

「驚くことはない…それが君の力なんだ」

闘いが終わったとき、そこには同じ服を着た者たちがいた。人種も年齢も違う8人の男女――中には赤ん坊もいる。そして彼こそが001だった。001により悪の組織ブラックゴーストによってサイボーグに改造されたことを知ったジョーは009となり、出会った8人のサイボーグたちと共にブラックゴーストから逃げ出すが、裏切り者となったジョーたちを執拗につけ狙うブラックゴーストの刺客に力を合わせて立ち向かう…。





【スタッフ】

監督:川越淳

シリーズ構成:大西信介

キャラクター&メカニックデザイン:紺野直幸

音楽:小室哲哉

アニメーション制作:ジャパンヴィステック(現:ヴィステック エンタテインメント)



【キャスト】

009(島村ジョー):櫻井孝宏

001(イワン・ウイスキー):植田佳奈

002(ジェット・リンク):森久保祥太郎

003(フランソワーズ・アルヌール):雪乃五月

004(アルベルト・ハインリヒ):飛田展男

005(G・ジュニア):大塚明夫

006(張々湖):茶風林

007(グレート・ブリテン):長島雄一

008(ピュンマ):岩田光央

アイザック・ギルモア:麦人



【テーマソング】

オープニングテーマ「Whats the justice?」

作詞:KEIKO & MARC 作曲:Tetsuya Komuro 歌:globe



エンディングテーマ1「genesis of next」

作詞:MARC 作曲:Tetsuya Komuro 歌:globe



エンディングテーマ2「STARTING FROM HERE」

作詞:KEIKO & MARC 作曲・編曲:Tetsuya Komuro 歌:globe



エンディングテーマ3「I do」

作詞・作曲・歌:Fayray



エンディングテーマ4「I do(special edition)」

作詞・作曲・歌:Fayray