PerfumeのMV企画案コンテスト、約1000通の応募の頂点に立ったのは11歳の小学生

Perfumeのベストアルバム『Perfume The Best ”P Cubed”』の1曲目に収録されている新曲「Challenger」のMV企画案を募集するコンテストのグランプリが発表された。



「Perfume ”Challenger” MUSIC VIDEO PLAN CONTEST」は、プロアマ年齢国内外問わず、ミュージックビデオの企画案を募集するコンテストで、一次審査では書類審査、それを通過した者たちがPerfume本人を目の前にしてプレゼンテーションを行い、「Challenger」のMVを自分の企画案で撮影してもらえるというもの。今回、約1000通の応募の中から、11歳の小学生Hirotoさんの「つながり~過去を超え・今を生き・未来を創る~無限の可能性を秘めた僕らはチャレンジャー」がグランプリを獲得した。



先日公開された動画でPerfumeは、「満場一致でした!」と語っており、選考理由としては、あ~ちゃんは「ビデオの監督の企画って心が動くもの! 彼の話す言葉に気持ちが乗っていて、これを撮りたいんですという強い想いと、私たちへの愛が伝わってきたから」と語っており、かしゆかは「しっかりと堂々としたプレゼンで、心を揺さぶるような、温度を感じる言葉でした。」のっちは「しっかりとした話しぶりに最初は私も緊張したが、本当にヒロトくんから出てきた言葉だったし、(一緒に来ていた)お父さんも(素晴らしいプレゼンに)驚いてたので信ぴょう性があったし、預けていい親子だなと思った。」と語っている。



イベントURL:www.perfume-web.jp/cam/challengercontest/





<ライブ情報>



「Perfume 8th Tour 2020 ”P Cubed” in Dome」



=ツアー日程=

2020年2月1日(土)京セラドーム大阪

2020年2月2日(日)京セラドーム大阪

2020年2月8日(土)福岡 ヤフオク!ドーム ・ 福岡

2020年2月15日(土)ナゴヤドーム ・ 愛知

2020年2月16日(日)ナゴヤドーム ・ 愛知

2020年2月25日(火)東京ドーム ・ 東京

2020年2月26日(水)東京ドーム ・ 東京



チケット一般発売日

2019年12月21日(土)10:00〜

前売り価格:8800円(税込)



Perfume 8th Dome Tour 2020 ”P Cubed” in Dome

特設サイト:http://www.perfume-web.jp/cam/dometour2020/