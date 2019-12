SUPER BEAVERが結成15周年を迎える4月より、全24公演の全国ツアー「15th Anniversary 都会のラクダ TOUR 2020 ~ラクダの原点、ピーポーパーポー~」を実施することが決定した。

このツアーではライブハウス公演が対バン形式で、ホール公演がワンマンとなる。なお7月5日に北海道・Zepp Sapporoで開催されるツアーファイナルはワンマンで実施。対バン公演のゲストアーティストについては追って発表される。

SUPER BEAVERのファンクラブサイト「友の会」では本日12月1日にチケットの先行予約受付がスタート。オフィシャルサイトでの先行予約受付は12月5日より行われる。

15th Anniversary 都会のラクダ TOUR 2020 ~ラクダの原点、ピーポーパーポー~

2020年4月10日(金)千葉県 千葉LOOK

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年4月18日(土)東京都 立川ステージガーデン

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年4月19日(日)東京都 立川ステージガーデン

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年4月26日(日)神奈川県 神奈川県民ホール

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年5月9日(土)岡山県 岡山市民会館

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年5月11日(月)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年5月14日(木)愛媛県 WstudioRED

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年5月16日(土)高知県 CARAVAN SARY

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年5月22日(金)京都府 ロームシアター京都 メインホール

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年5月23日(土)奈良県 なら100年会館

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年5月28日(木)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年5月30日(土)長野県 長野市芸術館

<出演者>

SUPER BEAVER



2020年6月3日(水)富山県 MAIRO

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月4日(木)岐阜県 岐阜club-G

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月12日(金)佐賀県 SAGA GEILS

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月14日(日)宮崎県 MIYAZAKI WEATHERKING

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月18日(木)青森県 青森Quarter

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月19日(金)秋田県 Club SWINDLE

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月21日(日)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月28日(日)北海道 苫小牧ELLCUBE

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年6月30日(火)北海道 北見オニオンホール

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年7月2日(木)北海道 釧路NAVANA STUDIO

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年7月3日(金)北海道 帯広MEGA STONE

<出演者>

SUPER BEAVER / and more



2020年7月5日(日)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

SUPER BEAVER