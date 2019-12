バンド「Nulbarich(ナルバリッチ)」が、12月1日にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催したワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-」の模様がWOWOWで独占放送されることが同日、分かった。

「Nulbarich」は2016年にデビュー。発表する楽曲の多くがドラマや映画の主題歌、CMのタイアップとして使用されるなど注目を浴びている。2018年に初の日本武道館(東京都千代田区)公演を行った。さいたまスーパーアリーナでの公演は、バンド史上最大規模での開催となる。

番組は、「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA」と題して、2020年2月に放送。関連番組「Nulbarich ONE MAN LIVE at 日本武道館 -The Party is Over-」が12月23日深夜2時からWOWOWライブで放送される。