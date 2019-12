木村拓哉 ロバート・デ・ニーロのサイン入りロックグラスで“こだわりの音”収録

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。12月1日(日)の放送では、2020年1月8日(水)リリースの木村のアルバム『Go with the Flow』のなかから楽曲をオンエアしながら、レコーディングの裏話などをお届けしました。番組の前半でオンエアしたB'z 稲葉浩志さん作詞の「One and Only」、[ALEXANDROS]の川上洋平さんが作詞・作曲を手がけた「Your Song」に続き、3曲目にオンエアしたのは、森山直太朗さん作曲の「ローリングストーン」。森山さんが6月のマンスリーゲストとして出演した際、SMAPの21枚目のアルバム『Mr.S』に収録されている、森山さん提供の木村のソロ曲「One Chance!」のエピソードトークで盛り上がった2人。木村は、「直太朗に声をかけさせていただいたら、『ぜひ、やらせてくださいよ!』と言ってくれて。『ローリングストーン』のイントロで使われている“グラスの音”は、歌詞の内容にもあるように、グラスのなかで氷が溶ける音を『リアルにちゃんと録ろうよ』ということになって。いいグラスでいい音が録れたらいいなと思って、うちにあるグラスを探したら、すごくごついロックグラスがあって“これ、カッコイイんじゃない”と思って、どんな音が鳴るかわからないけどスタジオに持って行った」と裏話を披露。ただ、ロックグラスをよく見ると誰かのサインが……、「そのサインを読んでみたら“To TAKUYA、会えてうれしかったぜ、ロバート・デ・ニーロ”……えっ、ロバート・デ・ニーロ!? みたいな。」とまさかの人物に驚く木村。「以前、『BISTRO SMAP』にゲストで来てくれたことがあって……レコーディングスタジオに持ってこないほうが良かったかな、っていう……」。そんな思いが頭をよぎりながらも、そのロックグラスを使い、レコーディングに臨んだそう。「“今の音じゃねぇな……”って何回もテイクを重ねて。氷を使っているからグラスについた水滴を拭きながら録音していたんですけど、水滴だけじゃなくサインもどんどん消えていって……。“これ、大丈夫かな!?”と思いながら、氷の音を無事に録り終えて、(曲の)レコーディングもして。持ち帰ったグラスのサインは8割方消えていました」と打ち明けます。「でも、アルバムの音源に、しっかりとそのグラスの存在が残っていますので、『グッジョブ! ありがとうございました!』という、ナンバーになっているはず」と手応えを語りました。そして、最後にオンエアした楽曲は、LOVE PSYCHEDELICOが作詞・作曲を手がけた「My Life」。この曲について木村は、「勢いがすごくあって、すごく好きな曲なんですけど、言葉数がすごく多くて。レコーディングでは、全ての曲のなかで一番時間がかかったんじゃないかな」と苦労を口にします。しかしながら、「多面性がある曲というか。勢いもあるし、メッセージがたくさんあって、いろいろな表情があるので、想像を膨らませることのできる曲になっています」と仕上がりに自信をのぞかせていました。ちなみに、「My Life」ではKUMIさん(LOVE PSYCHEDELICO)、「UNIQUE」では槇原敬之さん(作詞・作曲・編曲)、「One and Only」では稲葉浩志さん(作詞)など、楽曲提供者自身がコーラスで参加してくれたそうで、「みんなの一部が、曲のなかに実在している感が、ものすごく僕のなかでうれしくてありがたいなと本当に思っているんですよね」と話していました。次回12月8日(日)の放送は、2020年1月4日(土)、5日(日)放送の木村が主演をつとめるドラマ『教場』(フジテレビ系)で共演した大島優子さんと三浦翔平さんをゲストに迎え、お届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/