明治安田生命J3リーグ第33節が11月30日から12月1日にかけて各地で行われた。

2位の藤枝MYFCは、Y.S.C.C.横浜のホームに乗り込んだ。前半のうちに3点を奪われると、攻撃陣も不発に終わり0-3で敗れた。

3位のザスパクサツ群馬は、いわてグルージャ盛岡をホームに迎えた。両チームともなかなか得点を奪えずにいたが、試合終盤にようやくスコアが動く。高澤優也が86分にネットを揺らし、1-0で群馬が勝利した。この結果、群馬は藤枝と勝ち点「60」で並び、得失点差で2位に浮上した。

前節でJ2昇格を決めたギラヴァンツ北九州はガイナーレ鳥取と対戦。試合は1-1の引き分けで終わったが、藤枝が敗れたため、最終節を残して北九州のJ3優勝が決定した。

今節の結果と順位表は以下の通り。

■J3第33節

カターレ富山 2-0 FC東京U-23

SC相模原 0-1 AC長野パルセイロ

カマタマーレ讃岐 1-0 ヴァンラーレ八戸

ザスパクサツ群馬 1-0 いわてグルージャ盛岡

ギラヴァンツ北九州 1-1 ガイナーレ鳥取

ロアッソ熊本 2-1 福島ユナイテッドFC

ガンバ大阪U-23 0-2 アスルクラロ沼津

Y.S.C.C.横浜 3-0 藤枝MYFC

セレッソ大阪U-23 1-3 ブラウブリッツ秋田

■J3順位表

1位 北九州(勝点66/得失点差+25)

2位 群馬(勝点60/得失点差+24)

3位 藤枝(勝点60/得失点差+10)

4位 熊本(勝点57/得失点差+7)

5位 富山(勝点55/得失点差+20)

6位 鳥取(勝点50/得失点差-7)

7位 C大23(勝点49/得失点差-8)

8位 秋田(勝点48/得失点差+10)

9位 八戸(勝点48/得失点差+8)

10位 長野(勝点46/得失点差0)

11位 福島(勝点43/得失点差-7)

12位 沼津(勝点39/得失点-5)

13位 讃岐(勝点38/得失点差-16)

14位 相模原(勝点37/得失点差-9)

15位 YS横浜(勝点36/得失点差-15)

16位 G大23(勝点35/得失点差+3)

17位 F東23(勝点33/得失点差-13)

18位 岩手(勝点25/得失点差-27)

■J3第34節(12月8日)

▼12月8日

13:00 八戸 vs C大23

13:00 岩手 vs 讃岐

13:00 秋田 vs 相模原

13:00 福島 vs 群馬

13:00 長野 vs 熊本

13:00 藤枝 vs 北九州

13:00 沼津 vs 富山

13:00 鳥取 vs YS横浜

13:00 F東23 vs G大23