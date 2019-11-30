TVアニメ「22/7（ナナブンノニジュウニ）」の第2弾キービジュアルが公開された。

TVアニメ「22/7」は、秋元康が総合プロデュースを務めるアイドルグループ・22/7（ナナブンノニジュウニ）を題材にした作品。第2弾キービジュアルは本日放送されたAbemaTV特番「22/7未来予想図」内にて解禁されたもので、8人のキャラクターが集合した。

アニメは2020年1月11日23時よりTOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11ほかにて放送開始。また放送に先駆け、1月4日に東京・新宿バルト9にて第1・2話の先行上映会とキャストによる舞台挨拶が行われるほか、同日23時より番宣番組「アニメ『22/7』放送直前リハーサル」も放送される。先行上映会のチケット先行抽選販売は12月7日11時より実施。

さらにキャストの直筆サイン入り第2弾キービジュアルポスターが、12月4日より全国のアニメイトほかの店舗にて順次掲出される。またAbemaTV特別番組「22/7 未来予想図」第3回が、12月28日21時より生放送されることも伝えられた。

「アニメ『22/7』第1話＋第2話先行上映会＆キャスト舞台挨拶」

日時：2020年1月4日（土）16:00の回上映後、18:00の回上映前

場所：東京都 新宿バルト9

登壇者：西條和（滝川みう役）、天城サリー（藤間桜役）、倉岡水巴（河野都役）、帆風千春（佐藤麗華役）、海乃るり（戸田ジュン役）、白沢かなえ（丸山あかね役）、宮瀬玲奈（立川絢香役）、天津向（MC）

番組「アニメ『22/7』放送直前リハーサル」

放送日時：2020年1月4日（土）23:00～

放送局：TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11

「AbemaTV特別番組『22/7 未来予想図』第3回」

放送日時：2019年12月28日（土）21:00～22:00

出演者：西條和（滝川みう役）、天城サリー（藤間桜役）、倉岡水巴（河野都役）、帆風千春（佐藤麗華役）、海乃るり（戸田ジュン役）、白沢かなえ（丸山あかね役）、宮瀬玲奈（立川絢香役）

MC：岩井勇気（ハライチ）

TVアニメ「22/7」

放送情報

TOKYO MX、群馬テレビ、とちぎテレビ、BS11：2020年1月11日（土）23:00～

ABCテレビ：2020年1月11日（土）26:10～

メ～テレ：2020年1月11日（土）26:44～

CS日本：2020年1月23日（木）25:00～

配信情報

AbemaTV先行配信：2020年1月12日（日）23:00～

ほか配信サイトでも順次配信

スタッフ

総合プロデューサー：秋元康

キャラクターデザイン原案：カントク、岸田メル、QP:flapper（小原トメ太 さくら小春）、黒星紅白、こやまひろかず（TYPE-MOON）、田中将賀、細居美恵子、堀口悠紀子、深崎暮人、渡辺明夫

キャラクター・ネーム原案：宮島礼吏

キャラクターデザイン：堀口悠紀子

監督：阿保孝雄

シリーズ構成：宮島礼吏、永井千晶

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：まじろ

総作画監督：田村里美、高田晃

プロップデザイン：山本真夕子

助監督：高橋さつき

美術監督：岡本穂高（KUSANAGI）

色彩設定：中野尚美

CG監督：吉田裕行（白組）

音響監督：藤田亜紀子

制作：A-1 Pictures

キャスト

滝川みう：西條和

藤間桜：天城サリー

河野都：倉岡水巴

佐藤麗華：帆風千春

戸田ジュン：海乃るり

丸山あかね：白沢かなえ

立川絢香：宮瀬玲奈

斎藤ニコル：花川芽衣

※高田晃、高橋さつきの高ははしご高が正式表記。

(c)ANIME 22/7