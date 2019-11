2年前の想いが結実、AKB48 9期生10周年公演に島田晴香、竹内美宥、永尾まりやら卒業生も集結

29日、AKB48劇場にてAKB48 9期生10周年公演が開催され、大場美奈、島田晴香、竹内美宥、永尾まりや、山内鈴蘭、横山由依の6人が出演した。



AKB48 9期生は2009年に行われたオーディションでAKB48に加入、同年「アイドルの夜明け」特別公演で劇場デビューした。現在、永尾・島田・竹内はAKB48を卒業して新たな道に進み、横山はAKB48、大場と山内はSKE48のメンバーとして活動している。



今回の公演は、永尾を除く5人で2017年に開催した「9期生公演〜2年後また逢おう!〜」公演から2年後の開催。当時、島田はサブタイトルの「2年後また逢おう!」は「9期生が(デビューから)10周年を迎える2年後、今日はいない同期生も含めて何かできたらいいなという思いを込めて付けた」と語っており、永尾も加えた6名でその思いを実現した公演となった。



* * *



overtureと共に響き渡る熱いコールを受け、ステージに横山が登場。「長い光」の冒頭部分をソロで歌い上げ、大場・島田・竹内・山内が登場。続いて「君と虹と太陽と」「Seventeen」を5名で披露し、4曲目「走れ!ペンギン」では永尾も加わりパフォーマンス。



この「走れ!ペンギン」は、大場がキャプテンを務めた初代チーム4(大場チーム4)のオリジナル楽曲で、竹内美宥が(島崎遥香と共に)センターを務めた楽曲。「AKB48リクエストアワー セットリストベスト100 2013」で、当時すでに大場チーム4は解散していたにも関わらず1位となった9期生にとっての特別な楽曲でもある。





冒頭MCでは、「AKB48 9期生です!」と元気よく挨拶。大場より「9期生公演2年ぶりに帰ってきました! 2年前にやってたのも、すごくありがたいことだったなと。その時のサブタイトル通り 2年ぶりにまた会えましたね!」と語り、横山は「この劇場は何回も立ってるのに今日改めて緊張しました。(いろいろ経験して)今の自分がこうしてこの劇場に立てていることが幸せです」と感謝の気持ちを語った。



また、大場からは、自分たちがAKB48の研究生時代に、デビューしたての先輩たちに憧れていたその想いを象徴できたらいいなという気持ちで “自分たちが見ていた大好きなAKB48” をセットリストにしたことが明かされた。



ユニットパートでは、山内が渡辺美優紀のソロ曲「わるきー」を「すずきー」に変えてカバー、山内、横山、永尾の3名で「ハート型ウイルス」、大場が前田敦子のソロ曲「右肩」を熱唱し、その後、竹内、山内、横山が加わり4名で「記憶のジレンマ」を披露した。



さらに、横山が「泣きながら微笑んで」をソロで歌い上げると、最後は大場・島田・山内・横山の4名で「ガラスのI LOVE YOU」を歌い、メンバー全員がステージから去ると、スクリーンに9期生の軌跡(奇跡)映像が投影された。オーディション時の映像から数々の思い出のシーンが映し出され、涙ぐむファンの姿も。



そして、AKB48のシングルメドレー「ポニーテールとシュシュ」「Everyday、カチューシャ」「真夏のSounds good !」「ギンガムチェック」「センチメンタルトレイン」と続くと、コールや歓声もひときわ大きくなり、「ジグソーパズル48」では永尾も加わり全員で、10年分の感謝と愛を込めて歌いあげた。



アンコール明け一曲目は、9期生のお披露目曲でもある「RIVER」から始まり、「High school days」「10年桜」を披露したあと、ダブルアンコールで6名が出てくると、大場から「私たちは、10年前AKB48のオーディションを受け、9期生として合格して、今日この日まで、現役で活動しているメンバーもいれば、このAKB48を旅立って新しい道で頑張っているメンバーもたくさんいます。10年経って、全員ではなかったけど、今日こうしてステージを特別公演をできたことは本当に私たちすごく幸せなことだなと思います。そんな感謝の気持ちをメンバー一人ずつみなさんに伝えられたらいいなと思います」との言葉があり、それぞれの想いを伝えた。



ラストは「ひこうき雲」をみんなで披露し、AKB48 9期生10周年公演は幕を閉じた。





▽メンバーコメント(※一部抜粋)



▽大場美奈

今日は、ありがとうございました。AKB48 を離れて改めて思ったのが「9期でよかった」ということです。今はみんなバラバラだけど、お互い自分たちが頑張っていけることを見つけて頑張っています。間違いなく10年ここまでこれたのは、私たちに背中を見せてくれた先輩だったり、ファンのみなさんのお陰だな、って思いました。また11年目も頑張っていこうと思うので、これからも私たちを応援してくれたら嬉しいなと思います。



▽山内鈴蘭

卒業生の3人が「現役の3人がいたから今日の公演が出来た」って言ってくれましたが、ここにいるファンのみなさんのお陰だと思っていて、年々それを感じられるようになりました。今までの10年ってかけがえがないし、いろいろ失敗もしたけどそのことがあるからこれからを考えられるし、感謝の気持ちを込めてこれからも頑張っていきたいと思います。



▽横山由依

今日は本当にありがとうございました。10年楽しいこと、いっぱいありました。幸せなこともいっぱいありました。でも正直それだけじゃなくて、みなさんがいたから乗り越えられてきたし、いろんなAKB48の活動をさせてもらう中で、それを応援してくれるファンの方がいることは幸せだな〜と思います。総監督でもなくキャプテンでもなく、AKB48の1メンバーとして、どうやったらもっともっとAKB48を好きになってもらえるかな〜って考えて、AKB48の入り口みたいな存在になれたらいいなと思うので、これからもよろしくお願いします。みんながそれぞれやりたいこと・いろんなことをやらせていただいているのは、この劇場があるからだと思います。これからも私たちの目指す未来に付いて来てもらえると嬉しいです。



▽AKB48

9期生10周年公演

会場:AKB48劇場

日時:2019年11月29日(金)

出演:大場美奈、島田晴香、竹内美宥、永尾まりや、山内鈴蘭、横山由依



▽セットリスト

overture

1 長い光 大場、島田、竹内、山内、横山

2 君と虹と太陽と 同上

3 Seventeen 同上

4 走れ!ペンギン ALL

5 すずきー 山内

6 ハート型ウイルス 山内、横山、永尾

7 右肩 大場

8 記憶のジレンマ 大場、竹内、山内、横山

9 泣きながら微笑んで 横山

10 ガラスの I LOVE YOU M8 と同じ

11 ポニーテールとシュシュ 大場、島田、竹内、山内、横山

12 Everyday、カチューシャ 同上

13 真夏の Sounds good ! 同上

14 ギンガムチェック 同上

15 センチメンタルトレイン 同上

16 ジグソーパズル48 ALL

アンコール

EN1 RIVER ALL

EN2 High school days ALL

EN3 10年桜 ALL

MC

WEN ひこうき雲 ALL