明治安田生命J1リーグ第33節が30日に各地で行われた。
首位の横浜F・マリノスは、川崎フロンターレのホームに乗り込んだ。エリキが2ゴールを奪うなど攻撃陣が躍動し、4－1で勝利した。なお、2位のFC東京が浦和レッズと引き分けたため、優勝は最終節に持ち越しとなった。
松本山雅FCはアウェイでガンバ大阪と対戦。前半のうちに3点を奪われると、最終的に1－4でタイムアップを迎えた。
湘南ベルマーレはサンフレッチェ広島とホームで対戦。9分にオウンゴールで先制すると、最後までリードを守りきり、1－0で勝利を収めた。この結果を受けて、松本とジュビロ磐田のJ2降格が決定した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第33節
ベガルタ仙台 2－0 大分トリニータ
鹿島アントラーズ 1－3 ヴィッセル神戸
FC東京 1－1 浦和レッズ
川崎フロンターレ 1－4 横浜F・マリノス
湘南ベルマーレ 1－0 サンフレッチェ広島
ジュビロ磐田 2－1 名古屋グランパス
ガンバ大阪 4－1 松本山雅FC
セレッソ大阪 2－1 清水エスパルス
サガン鳥栖 0－2 北海道コンサドーレ札幌
■J1順位表
1位 横浜FM（勝点67／得失点差＋27）
2位 FC東京（勝点64／得失点差＋20）
3位 鹿島（勝点60／得失点差＋23）
4位 川崎（勝点57／得失点差＋22）
5位 C大阪（勝点56／得失点差＋12）
6位 広島（勝点52／得失点差＋15）
7位 大分（勝点47／得失点差＋2）
8位 札幌（勝点46／得失点差＋6）
9位 G大阪（勝点44／得失点差＋5）
10位 神戸（勝点44／得失点差－1）
11位 仙台（勝点41／得失点差－6）
12位 名古屋（勝点37／得失点差－4）
13位 浦和（勝点37／得失点差－15）
14位 鳥栖（勝点36／得失点差－20）
15位 清水（勝点36／得失点差－25）
16位 湘南（勝点35／得失点差－23）
17位 磐田（勝点31／得失点差－19）
18位 松本（勝点30／得失点差－19）
■J1第34節対戦カード（12月7日）
14：00 札幌 vs 川崎
14：00 浦和 vs G大阪
14：00 横浜FM vs FC東京
14：00 松本 vs 湘南
14：00 清水 vs 鳥栖
14：00 名古屋 vs 鹿島
14：00 神戸 vs 磐田
14：00 広島 vs 仙台
14：00 大分 vs C大分