「怪獣型ギア」を身にまとうシンフォギア装者！『シンフォギアXD』でコラボイベ「ゴジラVSシンフォギア」配信開始

スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、コラボイベント「ゴジラVSシンフォギア」が2019年11月30日(土)17:00より配信開始された。



『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』は、TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズの派生作品としてポケラボが開発しブシモから配信されているスマートフォン向けゲームアプリ。11月3日、ゴジラの誕生日に発表され話題となった、「ゴジラVSシンフォギア」のコラボイベントがついに開始となった。





●「ゴジラVSシンフォギア」PV



突如として現れた巨大怪獣ゴジラに、少女たちはGフォースと手を組み立ち向かう。しかし、ゴジラ以外にも様々な怪獣が出現し、事態は人類存亡の危機へと発展してしまう。

戦いの鍵を握るのは、その身に纏う「シンフォギア」ッ!

物語の終わりを告げるのは、破壊神の咆哮か、戦姫の歌声か――





開催期間内(12月13日(金)13:59まで)には、オリジナルストーリーのコラボイベントクエストが開放され、アイテム「イベント来場記念品」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、ガイガン型ギアの☆5シンフォギアカード「暁切歌【械獣・牙いG暗】」や各種強化素材などと交換可能。

また、特定のイベントクエストをクリアすることで達成できるミッションでは、コラボ限定メモリアカード★4「『ゴジラVSシンフォギア』記念ポスター」が獲得できる。



さらに、コラボイベント開催を記念し、11回ガチャを1回無料で回すことができる「ゴジラVSシンフォギアコラボ無料ガチャ」「ゴジラVSシンフォギアガチャ」「ゴジラVSシンフォギアイベントログインボーナス」キャンペーンも実施される。

「ゴジラVSシンフォギアガチャ」ではコラボ限定の「怪獣型ギア」をまとった装者が初登場。ログインボーナスでは、期間中にログインした日数に応じて、最大で歌唱石が100個プレゼントされる。



【交換できる主な報酬】



(左から)

★5シンフォギアカード 暁切歌【械獣・牙いG暗】 ※新規カード

★4メモリアカード 怪獣大決闘 ※新規カード

★3メモリアカード 装者としての覚悟 ※新規カード

※交換時に獲得できるシンフォギアカードは覚醒前の状態で絵柄が異なる。



【ミッションで獲得できる報酬】

★4メモリアカード 『ゴジラVSシンフォギア』記念ポスター ※新規カード



◆「ゴジラVSシンフォギアコラボ無料ガチャ」



【開催期間】2019年12月1日(日)17:00~12月6日(金)13:59



◆「怪獣型ギア」をまとった装者が初登場!「ゴジラVSシンフォギアガチャ」



【開催期間】 2019年11月30日(土)17:00~12月13日(金)13:59

【主なピックアップカード】



(左から)

★5 天羽奏【KING∞ATOMICBREATH】

★5 立花響【我流・黄金龍撃槍】

★5 マリア・カデンツァヴナ・イヴ【ABSOLUTE†ZERO】

★5 月読調【γ式・極彩巨蛾】



◆「ゴジラVSシンフォギアイベントログインボーナス」キャンペーン



【開催期間】

2019年12月1日(日)0:00〜12月13日(金)13:59

【ログインボーナス】

1日目:歌唱石(無償) 10個

2日目:EP回復アイテム 10個

3日目:歌唱石(無償) 10個

4日目:100万ゴールド

5日目:歌唱石(無償) 10個

6日目:AP回復アイテム 10個

7日目:EP回復アイテム 10個

8日目:歌唱石(無償) 20個

9日目:100万ゴールド

10日目:歌唱石(無償) 50個

※付与される歌唱石は無償分となる。※歌唱石は直接付与される。※ログインボーナスの報酬はプレゼントボックスに付与される。



TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.