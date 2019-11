11月30日、第98回全国高校サッカー選手権大会に出場する神奈川県代表と千葉県代表が決定した。

神奈川県予選決勝では桐光学園と日大藤沢が対戦。1-0で勝利した日大藤沢が5年ぶり5度目の選手権出場を決めた。また、7年連続となる市立船橋vs流経大柏の顔合わせとなった千葉県予選決勝は打ち合いの末、市立船橋が3-2で勝利。昨年度まで2年連続で選手権準優勝のライバルを下し、3年ぶり22回目の選手権出場を決めた。

組み合わせ抽選会は11月18日に行われており、日大藤沢は広島皆実(広島)、市立船橋は日章学園(宮崎)とそれぞれ2回戦で対戦する。また、県代表は残り2校を残すのみ。新潟県代表は12月1日、福岡県代表が同4日に決定し、今年度の選手権出場全48校が出そろう。

11月30日時点の組み合わせは以下の通り。

■1回戦(2019年12月30日、31日)

【富山】富山第一 vs 立正大淞南【島根】

【群馬】前橋育英 vs 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 vs 龍谷【佐賀】

【東京B】國學院久我山 vs 前原【沖縄】※開幕戦

【秋田】秋田商 vs 神戸弘陵【兵庫】

【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】

【宮城】仙台育英 vs 五條【奈良】

【北海道】北海 vs 高川学園【山口】

【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】

【愛知】愛工大名電 vs 福岡県代表/12月4日決定

【福井】丸岡 vs 長崎総合科学大附【長崎】

【静岡】静岡学園 vs 岡山学芸館【岡山】

【栃木】矢板中央 vs 大分【大分】

【岐阜】帝京大可児 vs 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 vs 和歌山工【和歌山】

【山梨】日大明誠 vs 四日市中央工【三重】

■2回戦(2020年1月2日)

【青森】青森山田 vs 米子北【鳥取】

【埼玉】昌平 vs 興國【大阪】

新潟県代表/12月1日決定 vs 熊本国府【熊本】

【神奈川】日大藤沢 vs 広島皆実【広島】

【福島】尚志 vs 徳島市立【徳島】

【山形】山形中央 vs 今治東中等教育学校【愛媛】

【石川】鵬学園 vs 京都橘【京都】

【宮崎】日章学園 vs 市立船橋【千葉】