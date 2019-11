4人組ロックバンド「MY FIRST STORY」が、11月30日にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催するライブ「MY FIRST STORY TOUR 2019」の模様がWOWOWで放送されることが同日、分かった。「MY FIRST STORY TOUR 2019」はバンドにとって初のアリーナツアーで、この日の公演がツアー最終公演となる。

MY FIRST STORYは、2016年の日本武道館(東京都千代田区)公演以降、飛躍的な成長を遂げ、近年のライブではチャレンジングなステージを繰り広げている。2017年には、初めてフルオーケストラとの共演を果たし、今年1月に行われた横浜アリーナ(横浜市港北区)での2デイズ公演は、“一つの物語”に見立てた2部構成で開催された。

「MY FIRST STORY TOUR 2019」の模様は、「MY FIRST STORY TOUR 2019 FINAL at SAITAMA SUPER ARENA」と題して来年2月に放送予定。関連番組「MY FIRST STORY S・S・S TOUR FINAL at Yokohama Arena DAY-1/DAY-2」が12月4日午後2時からWOWOWライブで放送される。