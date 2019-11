アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の劇中歌「God knows…」や、「恋愛サーキュレーション」など「〈物語〉シリーズ」で使われた数々のテーマ曲を手がけたことで知られる作曲家・神前暁が今年2019年でデビュー20周年を迎える。これを記念したCDが登場した。

CDは神前が今まで作曲してきた楽曲の中から、本人がセレクトした歌唱曲と劇伴を収める完全生産限定盤と、歌唱曲のみを収める通常盤が用意された。収録予定の歌唱曲としては「God knows…」「恋愛サーキュレーション」をはじめ、「らき☆すた」より「もってけ!セーラーふく」、「かんなぎ」より「motto☆派手にね!」、「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」より「めてお☆いんぱくと」などをラインナップ。劇伴は上記の作品に加え、「涼宮ハルヒの消失」「STAR DRIVER 輝きのタクト」「Fate/EXTRA Last Encore」、また山本寛が監督を務めた実写映画「私の優しくない先輩」からもピックアップされる予定だ。限定盤は三方背BOX仕様で、ブックレット2種が付属する。

限定盤は税込7700円、通常盤は税込4290円。どちらも2020年3月18日にリリースされる。収録予定楽曲は下記のリストにて確認を。

収録予定楽曲リスト

歌唱Disc

・アラタなるセカイ / 河野マリナ

・Morning Arch / 河野マリナ

・ハミングガール / るん(CV:福原香織)、トオル(CV:悠木碧)、ナギ(CV:内山夕実)、ユー子(CV:寿美菜子)

・ただいま。 / 高坂桐乃(CV:竹達彩奈)

・めてお☆いんぱくと / メルル(CV:田村ゆかり)

・motto☆派手にね! / 戸松遥

・最後のラブレター / ナギ(CV:戸松遥)

・夢幻の華 / 夢塔ハナ(CV:茅野愛衣)

・お後がよろしくって…よ! / 極△落女会 蕪羅亭魔梨威(CV:佐倉綾音)、波浪浮亭木胡桃(CV:小岩井ことり)、防波亭手寅(CV:山本希望)、空琉美遊亭丸京(CV:南條愛乃)、暗落亭苦来(CV:後藤沙緒里)

・God knows… / 涼宮ハルヒ(CV:平野綾)

・Lost my music / 涼宮ハルヒ(CV:平野綾)

・Super Driver / 平野綾

・モノクローム ~ version de l'apprivoiser / 気多の巫女(CV:戸松遥)

・光のオクターブ / アゲマキ・ワコ(CV:早見沙織)

・セキレイ / 結(CV:早見沙織)、月海(CV:井上麻里奈)、草野(CV:花澤香菜)、松(CV:遠藤綾)

・happy endings / 花澤香菜

・雨上がりのミライ / シャーロック・シェリンフォード(CV:三森すずこ)、譲崎ネロ(CV:徳井青空)、エルキュール・バートン(CV:佐々木未来)、コーデリア・グラウカ(CV:橘田いずみ)

・たからもの / 河野マリナ

・七つの海よりキミの海 / 上坂すみれ

・staple stable / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) 「化物語」より

・帰り道 / 八九寺真宵(CV:加藤英美里) 「化物語」より

・ambivalent world / 神原駿河(CV:沢城みゆき) 「化物語」より

・恋愛サーキュレーション / 千石撫子(CV:花澤香菜) 「化物語」より

・sugar sweet nightmare / 羽川翼(CV:堀江由衣) 「化物語」より

・二言目 / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) 「偽物語」より

・marshmallow justice / 阿良々木火憐(CV:喜多村英梨) 「偽物語」より

・白金ディスコ / 阿良々木月火(CV:井口裕香) 「偽物語」より

・perfect slumbers / 羽川翼(CV:堀江由衣) 「猫物語(黒)」より

・chocolate insomnia / 羽川翼(CV:堀江由衣) 「猫物語(白)」より

・happy bite / 八九寺真宵(CV:加藤英美里) 「傾物語」より

・もうそう▼えくすぷれす / 千石撫子(CV:花澤香菜) 「囮物語」より

・木枯らしセンティメント / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和)、貝木泥舟(CV:三木眞一郎) 「恋物語」より

・terminal terminal / 八九寺真宵(CV:加藤英美里) 「終物語」より

・dreamy date drive / 戦場ヶ原ひたぎ(CV:斎藤千和) 「終物語」より

・etoile et toi [edition le blanc] / Clementine & Ainhoa 「傷物語 〈III冷血篇〉」より

・もってけ!セーラーふく / 泉こなた(CV:平野綾)、柊かがみ(CV:加藤英美里)、柊つかさ(CV:福原香織)、高良みゆき(CV:遠藤綾)

・幸せ願う彼方から / 泉かなた(CV:島本須美)

・SOMEONE ELSE / 種島ぽぷら(CV:阿澄佳奈)、伊波まひる(CV:藤田咲)、轟八千代(CV:喜多村英梨)

・ハートのエッジに挑もう Go to Heart Edge / 小鳥遊宗太(CV:福山潤)、佐藤潤(CV:小野大輔)、相馬博臣(CV:神谷浩史)

ほか

劇伴Disc(完全生産限定盤のみ)

・俺の妹が(ry

・兄貴の日常

・\(^o^)/

・アキハバラマーチ

・くぁwせdrftgyふじこlp

・はじまり

・おほほほ

・こうりん

・かみのき

・こもれび

・いつもの風景から始まる物語

・SOS団再び

・あの日の記憶を追いかけて

・ある雨の日

・いつもの風景

・おいおい

・好調好調

・悲劇のヒロイン

・着ぐるみカエル隊

・白線マーチ

・活動開始

・おふざけマーチ

・絢爛

・楽園

・運命

・銀河美少年

・天輪聖王

・序章 「化物語」より

・街談巷説 「化物語」より

・神域 「化物語」より

・以下、回想 「化物語」より

・戯言 「化物語」より

・偽物 「偽物語」より

・怪異の王 「偽物語」より

・絆 「偽物語」より

・恋 「猫物語」より

・私の物語 「猫物語(白)」より

・真実からは程遠い存在 「猫物語(白)」より

・まがいものそのものの女 「傾物語」より

・クチナワ 「囮物語」より

・竜頭蛇尾 「囮物語」より

・気まぐれ 「鬼物語」より

・昔語り 「鬼物語」より

・地獄の沙汰も金次第 「恋物語」より

・血 「傷物語 〈I鉄血篇〉」より

・鉄血篇 エンドロール 「傷物語 〈I鉄血篇〉」より

・おっぱい 「傷物語 〈III冷血篇〉」より

・フンフンフン♪だよ、らき☆すた

・らっきー☆ちゃんねるのテーマ

・ランランラン♪だよ、らき☆すた

・次回予告だよ、らき☆すた

・かなたのテーマ

・はじまり

ほか

※▼はハートマーク。

※△は温泉マーク。

※etoile et toi [edition le blanc]のうちetoileの頭文字のe、editionのeはアキュートアクセント付きが正式表記。