バンド結成から14周年を迎えた4人組ロックバンド「SUPER BEAVER」が、2020年1月12日に国立代々木競技場第1体育館(東京都渋谷区)で開催するワンマンライブの模様が、WOWOWで独占放送されることが11月30日、分かった。「SUPER BEAVER 都会のラクダ “ホール&ライブハウス+アリーナ”TOUR 2019-2020 ~スーパー立ちと座りと、ラクダ放題~」と題し、2020年2月に放送される。

同時に、バンドのターニングポイントとなった2017年の大阪城音楽堂(大阪市中央区)でのライブ、2018年の日本武道館(東京都千代田区)でのライブ、ミュージックビデオ(MV)コレクションの特別番組が放送されることも発表された。

大阪城音楽堂でのライブは、「SUPER BEAVER Tokai No Rakuda Special at 大阪城音楽堂」と題して2020年1月17日午後10時、日本武道館でのライブは「SUPER BEAVER Tokai No Rakuda Special at 日本武道館」と題して同日深夜0時10分放送。MVコレクション「SUPER BEAVER Music Video Collection」は2020年2月に放送される。