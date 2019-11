スカパラ、 30周年記念アルバム収録のインスト曲「HAMMERHEAD」MVが公開

東京スカパラダイスオーケストラは、先日11月20日に発売したデビュー30周年記念オリジナルアルバム『ツギハギカラフル』のインスト盤に収録の新曲「HAMMERHEAD」のミュージックビデオを公開した。



今年デビュー30周年を迎えた東京スカパラダイスオーケストラ。11月20日に”歌モノ盤” と”インスト盤” の2枚組のアルバム『ツギハギカラフル』が発売された。同作に収録されているスカパラらしいアップテンポでパワフルなインスト曲「HAMMERHEAD」は、NARGOが作曲を担当。



また、Rolling Stone Japanの企画で、本楽曲はメガネブランドの「JINS」とコラボレーションしており、ミュージックビデオ内では、JINSメガネをメンバーがかけた演出も行われている。



タイトルの「HAMMERHEAD(=シュモクザメ)」をイメージしたアニメーションから三輪車で必死に逃げているシーンやそれぞれメンバーの個性に合った「メガネ」をキーアイテムに何かに怯えるシーンなど、コミカルで疾走感のある演出と、赤と青の背景をバックにいつものスカパラらしい格好良い華やかな演奏シーンとのギャップが今回のミュージックビデオの見どころのひとつだ。



12月25日に発売されるRolling Stone Japan vol.09では、同作のミュージックビデオの撮影舞台裏を密着した記事が掲載される。











東京スカパラダイスオーケストラ

デビュー30周年記念オリジナルアルバム『ツギハギカラフル』

2019年11月20日発売



CD+Blu-ray盤

AL2枚組+Blu-ray2枚組

品番:CTCR-14976~7/B~C

価格:7,000円+税



[CD Disc-1]

01. Jamaica Ska feat.キヨサク(MONGOL800)&TAKUMA(10-FEET)

02. ツギハギカラフル

※映画「任俠学園」主題歌

03. リボン feat.桜井和寿

04. 遊戯みたいにGO

※日本テレビドラマ「遊戯みたいにいかない。」主題歌

05. ザ・ターミナル -Monsieur Periné Remix-

06. ちえのわ feat.峯田和伸

07. メモリー・バンド

08. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次

09. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部



[CD Disc-2]

01. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ

※WOWOWスペインサッカー 19-20シーズン イメージソング

02. HAMMERHEAD

03. スペクター

※MARO「マーロがあるじゃん」篇 CMソング

04. ORIHIME !

※ダイハツ タント CMソング

05. ラ・ノーチェ[La Noche]

06. 憂愁モダン〜Album Ver.

※新作ミュージカル「怪人と探偵」テーマ曲

07. Mr. Foolish

08. ザ・ターミナル

※TOKYO FM「ONE MORNING」7時オープニングテーマソング



[Blu-ray Disc-1]

Music Video

01. ちえのわ feat.峯田和伸

02. メモリー・バンド

03. 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次

04. リボン feat.桜井和寿

05. 遊戯みたいにGO

06. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜 feat.チバユウスケ

07. 風のプロフィール feat.習志野高校吹奏楽部



[Blu-ray Disc-2]

30th Anniversary Tour「Traveling Ska JAMboree」



野望なき野郎どもへ / 満月の夕



GUEST:TOSHI-LOW (BRAHMAN / OAU)

2019/05/02 at DRUM LOGOS





スターな男 / 美しく燃える森

GUEST:奥田民生

2019/05/03 at DRUM LOGOS



サファイアの星

GUEST:LiSA

2019/05/11 at NIIGATA LOTS



ドラムバトル / 火の玉ジャイヴ / Mach Venus

GUEST:中村達也

2019/05/12 at NIIGATA LOTS



接吻 / めくれたオレンジ

GUEST:田島貴男(ORIGINAL LOVE)

2019/05/16 at PENNY LANE24



ちえのわ / 絶対絶望絶好調

GUEST:大森靖子

2019/05/22 at Rensa



縦書きの雨 / くちばしにチェリー

GUEST:EGO-WRAPPIN

2019/05/23 at Rensa



流れゆく世界の中で / DONT WORRY BE HAPPY

GUEST:MONGOL800

2019/05/25 at なんばHatch



Paradise Has No Border -SKY-HI Remix-

GUEST:SKY-HI

2019/05/26 at なんばHatch



閃光 / DOWN BEAT STOMP

GUEST:10-FEET

2019/05/28 at DIAMOND HALL



銀河と迷路 / 美しく燃える森

GUEST:04 Limited Sazabys

2019/05/29 at DIAMOND HALL



歩いて帰ろう / 君と僕

GUEST:斉藤和義

2019/06/06 at HIROSHIMA CLUB QUATTRO



追憶のライラック / いかれたBaby

GUEST:ハナレグミ

2019/06/07 at HIROSHIMA CLUB QUATTRO



カナリヤ鳴く空 / BiSH-星が瞬く夜に-

GUEST:BiSH

2019/06/11 at Zepp DiverCity





30th Anniversary Live「Are you ready for TOKYO SKA?」

2019/06/12 at Zepp DiverCity



戦場に捧げるメロディー(GUEST:フジファブリック)

Are You Ready to Ska?

5 days of TEQUILA

水琴窟

遊戯みたいにGO



※Blu-ray Disc-1&Disc-2 合計収録分数:約191分



CD+DVD盤

AL2枚組+DVD2枚組

品番:CTCR-14978~9/B~C

価格:4,500円+税



※CD収録内容は[CD+Blu-ray盤](CTCR-14976~7)、[CD+DVD盤](CTCR-14978~9)、[CD ONLY盤](CTCR-14980~1)ともに共通



[DVD Disc-1]

30th Anniversary Tour「Traveling Ska JAMboree」



※DVD Disc-1&Disc-2 合計収録分数:約140分





CD ONLY盤

AL2枚組

品番:CTCR-14980~1

価格:3,500円+税



※CD収録内容は[CD+Blu-ray盤](CTCR-14976~7)、[CD+DVD盤](CTCR-14978~9)、[CD ONLY盤](CTCR-14980~1)ともに共通





【ライブ情報】

東京スカパラダイスオーケストラ

30th Anniversary 2020「TOKYO SKA 30 完結編 ~ツギハギカラフル~」

日時:2020年3月20日(金/祝)

会場:東京・国立代々木競技場第一体育館

時間:開場16:30 / 開演17:30

料金:全席指定 ¥7,200(税込) ※3歳以上高校生以下の方は会場にて¥1,000キャッシュバックあり。

ファミリー指定席 大人¥7,200(税込) / 子供¥3,600(税込)

チケット一般発売:2020年1月18日(土)

問い合わせ:HOT STUFF PROMOTION:03-5720-9999

www.tokyoska.net/