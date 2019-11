12月27日(金)12:00よりテレビ朝日系で放送される音楽特番「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年で28回目の放送を迎える「ミュージックステーション」の年末特番「ミュージックステーション スーパーライブ」。テレビ朝日の開局60周年を記念してオンエアされる今回は、「アニバーサリー」をテーマに東京・テレビ朝日本社、千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールから11時間超にわたって生放送される。

このたび第1弾出演アーティストとしてaiko、E-girls、いきものがかり、EXILE、AKB48、m-flo、荻野目洋子、Official髭男dism、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King Gnu、倉木麻衣、KREVA、CHEMISTRY、欅坂46、倖田來未、ゴールデンボンバー、ゴスペラーズ、コブクロ、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、椎名林檎、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、Superfly、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、DEAN FUJIOKA、乃木坂46、Perfume、HIKAKIN&SEIKIN、一青窈、日向坂46、平井堅、Foorin、BLUE ENCOUNT、BABYMETAL、MAN WITH A MISSION、三浦大知、三浦祐太朗、宮本浩次、milet、森山直太朗、ゆず、LiSA、Little Glee Monster、LUNA SEA、WANIMAの計49組がアナウンスされた。

テレビ朝日系「テレビ朝日開局60周年記念 ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019」

2019年12月27日(金)12:00~23:10

<出演者>

AI / aiko / E-girls / いきものがかり / EXILE / AKB48 / m-flo / 荻野目洋子 / Official髭男dism / 木村カエラ / きゃりーぱみゅぱみゅ / King Gnu / 倉木麻衣 / KREVA / CHEMISTRY / 欅坂46 / 倖田來未 / ゴールデンボンバー / ゴスペラーズ / コブクロ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 椎名林檎 / ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / Superfly / SEKAI NO OWARI / DA PUMP / DEAN FUJIOKA / 乃木坂46 / Perfume / HIKAKIN&SEIKIN / 一青窈 / 日向坂46 / 平井堅 / Foorin / BLUE ENCOUNT / BABYMETAL / MAN WITH A MISSION / 三浦大知 / 三浦祐太朗 / 宮本浩次 / milet / 森山直太朗 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / LUNA SEA / WANIMA / and more