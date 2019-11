TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第1・第2クールの放送情報公開！

『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で好評連載中、コミックス累計3500万部を突破した、古舘春一による次世代王道スポーツ漫画『ハイキュー!!』。本作のTVアニメ第4期『ハイキュー!! TO THE TOP』の放送開始日が2020年1月10日に決定し、第2クールが2020年7月から放送されることが発表された。

また、第4期の放送に先駆けて最新PVが公開されたほか、新PVにてBURNOUT SYNDROMESが歌う爽快でカラフルなオープニングテーマ『PHOENIX』の楽曲も初解禁となった。



第4期では、日向、影山を始めとする烏野高校排球部のメンバーに加え、全日本ユース強化合宿で出会うライバル達の姿も続々登場! さらなる”頂”を目指し、新しい舞台で闘う熱い物語が描かれる。



■作品概要

TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』

<スタッフ>

原作:古舘春一(集英社『週刊少年ジャンプ』連載中)

監督:佐藤雅子

副監督:石川真理子

シリーズ構成:岸本卓

キャラクターデザイン:岸田隆宏

音楽:林ゆうき・橘麻美

制作:Production I.G



<キャスト>

日向翔陽:村瀬歩、影山飛雄:石川界人、澤村大地:日野聡、菅原孝支:入野自由、田中龍之介:林勇、東峰旭:細谷佳正、西谷夕:岡本信彦、月島蛍:内山昂輝、山口忠:斉藤壮馬、縁下力:増田俊樹、清水潔子:名塚佳織、谷地仁花:諸星すみれ、武田一鉄:神谷浩史、烏養繋心:江川央生

星海光来:花江夏樹

宮侑:宮野真守



<オープニングテーマ>

BURNOUT SYNDROMES『PHOENIX』

<エンディングテーマ>

CHiCO with HoneyWorks『決戦スピリット』



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS