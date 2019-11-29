なでしこジャパン（日本女子代表）の高倉麻子監督は29日、EAFF E－1サッカー選手権2019決勝大会に向けたメンバーを発表した。
今回のE-1選手権は韓国で開催される。なでしこジャパンは12月11日にチャイニーズ・タイペイ女子代表、12月14日に中国女子代表、12月17日に韓国女子代表と対戦する。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
1 池田咲紀子（浦和レッズ・レディース）
18 山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
21 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
▼DF
20 松原有沙（ノジマステラ神奈川相模原）
4 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
22 土光真代（日テレ・ベレーザ）
2 清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
13 清家貴子（浦和レッズレディース）
16 宮川麻都（日テレ・ベレーザ）
5 南萌華（浦和レッズレディース）
▼MF
7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）
3 栗島朱里（浦和レッズレディース）
10 籾木結花（日テレ・ベレーザ）
14 長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
17 三浦成美（日テレ・ベレーザ）
19 遠藤純（日テレ・ベレーザ）
▼FW
9 菅澤優衣香（浦和レッズレディース）
8 岩渕真奈（INAC神戸レオネッサ）
15 田中美南（日テレ・ベレーザ）
12 池尻茉由（水原WFC／韓国）
11 小林里歌子（日テレ・ベレーザ）
23 植木理子（日テレ・ベレーザ）