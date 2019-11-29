EAFF E－1サッカー選手権2019に臨むなでしこジャパンメンバーが発表された [写真]＝瀬口陽介

　なでしこジャパン（日本女子代表）の高倉麻子監督は29日、EAFF E－1サッカー選手権2019決勝大会に向けたメンバーを発表した。

　今回のE-1選手権は韓国で開催される。なでしこジャパンは12月11日にチャイニーズ・タイペイ女子代表、12月14日に中国女子代表、12月17日に韓国女子代表と対戦する。

　発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK
1　池田咲紀子（浦和レッズ・レディース）
18　山下杏也加（日テレ・ベレーザ）
21　平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）

▼DF
20　松原有沙（ノジマステラ神奈川相模原）
4　三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
22　土光真代（日テレ・ベレーザ）
2　清水梨紗（日テレ・ベレーザ）
13　清家貴子（浦和レッズレディース）
16　宮川麻都（日テレ・ベレーザ）
5　南萌華（浦和レッズレディース）

▼MF
7　中島依美（INAC神戸レオネッサ）
3　栗島朱里（浦和レッズレディース）
10　籾木結花（日テレ・ベレーザ）
14　長谷川唯（日テレ・ベレーザ）
6　杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
17　三浦成美（日テレ・ベレーザ）
19　遠藤純（日テレ・ベレーザ）

▼FW
9　菅澤優衣香（浦和レッズレディース）
8　岩渕真奈（INAC神戸レオネッサ）
15　田中美南（日テレ・ベレーザ）
12　池尻茉由（水原WFC／韓国）
11　小林里歌子（日テレ・ベレーザ）
23　植木理子（日テレ・ベレーザ）