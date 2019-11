劇場版『ヒロアカ』公開記念！ 限定ステッカーがもらえるキャンペーン実施！

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』の公開を記念して、2019年12月13日(金)から2020年1月31日(金)まで全国の直営アミューズメント施設「namco」の約220店舗で限定ステッカーがもらえるキャンペーンを開催する。



『僕のヒーローアカデミア』は、2014年、堀越耕平が『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載を開始して以来、現在までにコミックスシリーズ累計発行部数2400万部突破という人気作品で、通称は”ヒロアカ”。

総人口の約8割が超常能力”個性”を持って生まれる世界で、人々と社会を守る職業・ヒーローになることを多くの若者が夢見る中、”無個性”で生まれてしまった主人公・緑谷出久(デク)が一人前のヒーローを目指して成長していく姿を描く物語は、多くの共感と興奮を呼び、連載当初より人気が沸騰。

2016年からTVアニメがスタート、現在までに計3シーズンが放送され、今年10月より第4期が放送となる。

2018年には初となる劇場版が公開、観客動員数130万人超の大ヒットを記録した。さらに”ヒロアカ”の人気は日本に留まらず、北米、ヨーロッパ、アジアと今や世界中へと大きな広がりを見せている。そんな大きな波とうねりを受けて、世界中のファン待望の劇場版最新作の制作がついに決定した。



本キャンペーンは、対象店舗にて対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または2019年12月20日(金)より公開される『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』の鑑賞済み半券を提示すると、ナムコ限定「ヒーロー活動許可書」ステッカー(全20種)をいずれかランダムで1枚プレゼントしてもらえる。また、キャンペーンに合わせ、ナムコ限定”ヒロアカ”のアミューズメント景品も登場する。



さらに、”ヒロアカ”のアミューズメント景品『ともぬい』がナムコ限定で登場!

『ともぬい』は、”おでかけのお供に! いつでもどこでも一緒にいよう! の想いをこめたフォトジェニックなぬいぐるみ”として好評のシリーズ。今回は、”ヒロアカ”初の制服ver.がランナップされる。



(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

(C)堀越耕平/集英社