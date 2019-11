昭和と平成、それぞれ2番目の仮面ライダーがBE@RBRICK化！

変身! 昭和仮面ライダーと平成仮面ライダー、それぞれの2番目の主人公ライダーが、クマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。メディコム・トイの直営店舗である1/6計画の限定アイテムだ。ちなみにそれぞれ1番目の主人公ライダーである仮面ライダー旧1号と仮面ライダークウガのベアブリックは、2019年5月にすでに発売になっているぞ。





(c)石森プロ・東映

BE@RBRICK 仮面ライダー旧2号 100% & 400%(左2点)、BE@RBRICK 仮面ライダーアギト グランドフォーム 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年12月発売予定/仮面ライダー旧2号と、仮面ライダーアギトのベアブリック。それぞれ2体セット。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。1/6計画にて数量限定発売、なくなり次第終了。



ここからは仮面ライダー以外のベアブリックの新作情報をお見せしよう。





BE@RBRICK SERIES 39/メディコム・トイ/各450円+税/2019年12月発売予定/どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ仕様。今回は『ねほりんぱほりん』や『TERMINATOR DARK FATE』(邦題『ターミネーター:ニュー・フェイト』)などがラインナップ入り。各全高約7センチ。





BE@RBRICK C-3PO TM (The Rise of Skywalker Ver.) 100% & 400%(左2点)、BE@RBRICK KYLO REN TM (The Rise of Skywalker Ver.) 100% & 400%(中2点)、BE@RBRICK SITH TROOPER TM 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/各1万3000円+税/2019年12月発売予定/『スター・ウォーズ』シリーズの人気キャラクターがベアブリックになって登場。それぞれ2体セット。C-3POとカイロ・レンは『The Rise of Skywalker』(邦題『スカイウォーカーの夜明け』)仕様、シス・トルーパーは『The Rise of Skywalker』が初登場となるキャラクターだ。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売。





BE@RBRICK KYLO REN TM (The Force Awakens Ver.) Chrome Ver. 100% & 400%(左2点)、BE@RBRICK FIRST ORDER STORMTROOPER TM (The Force Awakens) Chrome Ver. 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/各1万6000円+税/2019年12月発売予定/こちらも『スター・ウォーズ』シリーズの人気キャラクターをベアブリック化。全身メッキ仕様のクロームバージョンだ。それぞれ2体セットで、100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。12月よりパルコで順次開催される映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』公開記念STARWARS POP UP STORE in PARCO(一部店舗除く)にて数量限定発売。





BE@RBRICK TIM & BOB 2PACK(左2点)、BE@RBRICK TIM 400%、BE@RBRICK BOB 400%/メディコム・トイ/3200円+税(2PACK)、各1万円+税(400%)/2020年4月発売・発送予定/映画『ミニオンズ』よりミニオンのボブと、彼が大事にしているぬいぐるみのティムをベアブリック化。ちなみにティムという名前のミニオンもいるが「別人」である。ティムは100%はフロッキー仕様、400%は着ぐるみ仕様で、どちらもショートレッグ。100%2PACKは各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。2PACKは一般販売で、400%はメディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK パディントン TM 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万円+税(左)、4万8000円(右)/2020年5月発売・発送予定/映画『パディントン』シリーズより、主人公のくまのパディントンがベアブリックになって登場。ちなみに100%は今回紹介の「BE@RBRICK SERIES 39」にラインナップ入りしている。400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK SLASH 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年5月発売・発送予定/『Teenage Mutant Ninja Turtles』(邦題『ミュータント・タートルズ』など)の1987年版アニメ(日本では90年代前半に放送)より、悪のタートルズ・スラッシュをベアブリック化。レギュラー悪役のビーバップとロックステディが飼っていた亀がミュータント化したキャラクターで、ゲスト悪役だが高い人気を誇る。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK ペコちゃん & ポコちゃん ビンテージ HELLO版 2体セット(左2点)、BE@RBRICK ペコちゃん ビンテージ HELLO版 400% (中)、BE@RBRICK ペコちゃん ビンテージ HELLO版 1000%(右)/発売元:不二家/3800円+税(2体セット)、1万1000円+税(400%)、4万1000円+税(1000%)/不二家のペコちゃんとポコちゃんの初期の画風を再現したベアブリック。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。1000%のみメディコム・トイ直営各店舗及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店でも販売。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10〜18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555(平日11〜18時)





BE@RBRICK Michael Jackson WEREWOLF 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2020年5月発売・発送予定/「スリラー」のミュージックビデオでマイケル・ジャクソンが扮した狼男をベアブリックで再現。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK ANDY WARHOL ”Flowers” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2020年3月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルの作品「フラワーズ」を使用したベアブリック。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK PHIL FROST 2019 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3800円+税(左2点)、5万5000円(右)/2019年12月発売予定/ストリートカルチャーとコンテンポラリーアートを結びつけたニューヨークのアーティスト、フィル・フロストの作品を用いたベアブリック。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及びHUF FLAGSHIP STORE各店舗、 他一部店舗にて発売予定。





BE@RBRICK Nulbarich/メディコム・トイ/2000円+税/2019年12月発売予定/バンドのナルバリッチのロゴマークをあしらったベアブリック。全高約7センチ。2019年12月1日(日)「Nulbarich ONE MAN LIVE -A STORY-」さいたまスーパーアリーナにて数量限定販売、なくなり次第終了。(問)nulbarich.com





BE@RBRICK J.S.B. 2nd Ver. 100% & 400%/販売元:LDH apparel、発売元:メディコム・トイ/1万4800円+税/2019年12月発売予定/アパレルブランドJ.S.B.のベアブリック、第2弾。クリア仕様の腹部にはJ・S・Bの文字ビーズ入り。100%と400%の2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。J.S.B. お取扱店舗(一部除く)にて発売予定。(問)VERTICAL GARAGE SHIBUYA 03-5422-3991





BE@RBRICK にゃー 2019(左)、BE@RBRICK にゃー 蛍光PINK(右)/販売元:ネ・ネット事業部(A-net Inc.)、発売元:メディコム・トイ/2000円+税(左)、ノベルティー(右)/2019年12月発売・展開予定/アパレルブランドのネ・ネットから生まれたキャラクター、にゃーのベアブリック。「2019」の方はパーツが外れないアンブレイカブル仕様だ。各全高約7センチ。全国のMADO、にゃーSHOP、ネ・ネットショップ(一部店舗を除く)、HUMOR SHOP、公式オンラインショップHUMOR/ZOZOTOWNにて発売・展開予定。いずれも数量限定、なくなり次第終了。(問)ネ・ネット事業部(A-net Inc.) 03-5624-2638





BE@RBRICK BlackEyePatch 400%/メディコム・トイ/8800円+税/2020年3月発売・発送予定/アパレル関連など様々な活動を行っているブラックアイパッチのベアブリック。全高約28センチ。ちなみに100%は今回紹介の「BE@RBRICK SERIES 39」にラインナップ入りしている。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK 干支 子/メディコム・トイ/1091円+税/12月発売予定/ソラマチ店名物、和のベアブリックの十二支シリーズより来年の干支・子が登場。全高約7センチ。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 昇運 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/2019年12月発売予定/ソラマチ店名物、和のベアブリックの中でも特に人気が高い招き猫の新柄・新色が登場。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





BE@RBRICK カリモクコケブリック弐 400%/メディコム・トイ/12万8000円+税/木製家具の老舗カリモク社製の木製ベアブリック。全高約28センチ。こけしがモチーフになっており、石巻こけしの作家「林」が絵付けを担当している。ソラマチ店にて販売。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





(C) Disney



BE@BRICK READYMADE MICKEY MOUSE 1000% /メディコム・トイ/30万円+税/2019年11月発売予定/レディーメイドとミッキーマウスのコラボレーションベアブリック。擬装用のギリースーツを思わせる着ぐるみは、着脱可能な仕様になっている。全高約70センチ。MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK カリモク HALF & HALF 400%(左)、BE@RBRICK カリモク 杢 チェリー 400%(右)/メディコム・トイ/8万9800円+税(左)、20万円+税(右)/2019年11月(左)、12月(右)発売予定/木製家具の老舗カリモク社製の木製ベアブリック。ハーフ&ハーフは色の異なる木材を組み合わせて使用。杢(もく)とは柾目とも板目とも異なる木材の稀少な模様で、今回は杢の表れたチェリー材を使用している。各全高約28センチ。MEDICOM TOY PLUSにて発売。





BE@BRICK MASTERMIND WORLD 100% & 400%/メディコム・トイ/1万8000円+税/2019年12月発売予定/アパレルブランドのマスターマインド・ワールドのベアブリック。ブラックメッキ仕様。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。MEDICOM TOY PLUS及びMASTERMIND TOKYO mastermind pv store にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。





BE@RBRICK LOVE ME 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年3月発売・発送予定/アーティストのカーティス・クリグの作品「LOVE ME」を使用したベアブリック。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月10日(火)23:59まで注文受け付け。





今回の「SERIES 39」の『ねほりんぱほりん』のように、頭部全体を透明で整形し、耳の部分を塗り残したり、一部だけ彩色したりしているベアブリックがある。公式写真はグレーバックで撮影したものをキリヌキ使用しているため、透明部分もグレーっぽく見えてしまっているが、実物を実際に見ると透明部分が普通に透けて見えるため、かなり自然なシルエットに感じられる。気になった人はぜひ入手して確かめていただきたい。





※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合があります。