LOW IQ 01の青春時代「1番の思春期、匂いまで覚えている1984年」

LOW IQ 01のインタビュー連載企画「イッチャンの青春時代」。1983年を振り返った前回に続き、第2回は「1984年編」。イッチャンがミュージシャンになるきっかけになった84年とは? 当時の世相とともに語り尽くします。



ー84年は市川少年が中学2年生の年です。全体的な84年の思い出はいかがですか?



前回の83年は、セックス・ピストルズとかパンクロックを聴き始めたターニングポイントなんですけど、84年はミュージシャンになるきっかけになった年で、中目黒の質屋さんでベースを初めて買ったんです。前回も言ったけど84年っていうのは『ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル』や『DOA』といった海外もののビデオを、たまり場でみんなに見せていたんですよ。誰か1人でも好きになってもらいたかったのと、少しでもパンクに興味を持ってもらって、バンドをやろうって手を挙げてくれるが人いるかなと思って。何をやっても面白かった。実際、僕の曲の「Summer Night Scent」は、84年の夏を思い出して作った曲で。夜遊びして友達の家に行って、モクモクしていた部屋を開けたときの匂いというか。シーブリーズ、扇風機、夜の夏っていうのが、84年の匂いなんですよ。







ー世の中的には、ロサンゼルスオリンピックが開催されました。また、グリコ・森永事件が起こった年でもあります。



中2の夏休み、体育の教師から「オリンピックを見ろ!」って言われたのをすごく覚えています。開会式のときにシューっと人間が浮くジェットみたいな映像があって、それがすごく頭の中に残っていて。あれから35年経ったけど、誰もああいうの乗ってませんよね? 進歩して、まだセグウェイ。やっぱり結局人間はまだ空飛んでなかったですね(笑)。グリコ・森永事件はすごく奇妙な事件で、未解決ですよね? 未だに覚えているのは、電話のモジュレーター的な声。怖かった。未だに言えます、「電話ボックスの空き缶の中」って。



ー2つ目のテーマなんですけど、ファッションと髪型についてですね。



まさしくチェッカーズヘアですよね。ちょっと後ろを刈り上げて頭を立てるっていう。イメージ的には、やっぱり『もっと!チェッカーズ』ですよね。あの太さのパンツ、今もありますよね。テレビ東京で志賀ちゃん(志賀正浩)時代の『おはスタ』を見ながら朝飯を食って学校に行くんですけど、番組終わりの5分ぐらいの枠で、その時の新人アイドルのPVみたいな映像が流れるんですよ。そこでチェッカーズが出たのを未だに覚えていて。うちの兄貴の方がチェッカーズより先にああいう髪型していたんですよ。だから、なんだこのうちの兄貴みたいな髪型してる人たちはと思って。スタジャンも、すげぇ流行ったな。45.r.p.mっていうブランドが確かあって、それを買ったのかな。あと、なんかわかんないけど当時迷彩のパンツをよく履いていましたね。ミリタリールックなんて言葉がないので、軍パンって言ってました。原宿に昔駅前にテント村ってあってそういうとこで買い物してましたね。パンクなイメージもあったし、やっぱりポール・シムノンとかミック・ジョーンズのイメージかな。



ー次はヒット商品についてです。この年に初めてソニーがディスクマンというCDプレーヤーを出したり、野村トーイっていう玩具メーカーがチクタクバンバンっていう…。



動く時計が進むための道を作っていくゲームですよね。この時代はコンピュータゲームが出てくるのに、当時珍しくアナログでしたよね。ディスクマンに関しては、「CDって音軽いよね、やっぱA面 B 面だよねって通ぶって言ってました(笑)。それこそ地元の祐天寺にYOU & Iってレンタルレコード屋があったから、そこに通っていました。CDが普及したのって88年ぐらいからで、CDプレーヤーが出てからもずっとレコード買ってました。CDはなかなか手を出さなかったです。



ーお菓子では、カラムーチョが出たり、コアラのマーチとかが発売された年でもあります。



「ポテトが辛くてなぜおいしい!」ですよね。学校でカラムーチョ早食い選手権みたいなことをやっていたんですけど、細くて鋭利な早食いだから口の中が痛い。そういう下らない遊びをしていました(笑)。お菓子でも何でも日々味ってアップデートしてるじゃないですか。あと、やっぱり量が違うよね。昔やっぱ何でもでかかったですもん。コーラとかがデブ瓶って350mlの瓶だったんですよ。チェリーコークが最高だったな。









ー続いて音楽の方ですけど、84年の売り上げランキングトップ10なんですが。



歌謡曲全盛の中、バンドで来たのは安全地帯ですよね。あと『ベストテン』をすごくたまに観ていた。すごく覚えているのは、石川秀美の「もっと接近しましょ」っていう歌が、シーラ・E のフレーズと同じなんですよ。それと、とんねるずが『成増』っていうアルバム出しているんですけど、「どうせ僕は母子家庭」っていう石橋貴明が歌っている曲が、プリンスの「パープル・レイン」なんですよね、松田聖子さんもアイドルからシンガーになってきたというか、「和製マドンナ」って言われたり。あと中森明菜さんの「十戒」ね。中2のときにベースを買った話をしましたけど、このフレーズが好きになってギターでもズッガズッガって弾いてました。確か高中正義さんが作ったんじゃなかったっけな? すげぇかっこいいリフで、「DESIRE」の前の名曲というか。もう最高なんだよね、このときの明菜ちゃん。かっこいいっていうか、かわいすぎるんですよ。中2の俺にはもうたまらんですよ。未だに友達と集まったりすると、酒を呑みながら昔の名曲100曲みたいなの見て、「懐かしい!」って盛り上がりますもん。やっぱり80年代の中でも、84年が1番好きかもしれない。この頃、MTVがミュージックビデオで社会を動かしてましたよね。もうラジオじゃなくなってきちゃった。マイケル・ジャクソン「スリラー」なんかは映画MVっていうものを作ったのかな。







ハワード・ジョーンズが好きだったんですけど、『いいとも』に出たのをすごく覚えています。あと、カジャグーグーですよね。僕の鼻ピアスはカジャグーグーに影響受けたわけじゃないですけど(笑)。あと『フットルース』のサントラには、良い曲がいっぱい入っているんですよ。そのメロディには今でも影響受けてるからな。デニース・ウィリアムスの「Lets Hear It for the Boy」がすごく好きで、これを聴くと84年の夏を思い出しちゃうんですよ。この前、夏の魔物っていうフェスに出たんですけど、戸川純さんを見たんですよ。一気に84年に戻りました。かっこよ〜! って。84年の前の年になっちゃうけど『刑事ヨロシク』に戸川純さんが出たときに衝撃を受けて。後に「レーダーマン」、『玉姫様』を出して聴いていたので、見たときに超感動しましたよ。







ーじゃあ音楽はそんなところで映画はいかがでしょう。



『アウトサイダー』って83年公開だと思うんですけど、影響を受けたのは84年なんです。昔はテレビで映画が放送されるのって1年以上かかったじゃないですか? 84年ぐらいにマット・ディロンのタバコのシーンを真似したいと思っていたのかな。そして、『五福星』ですよ。これで僕のジャッキー熱が落ち着いたっていうか。要は『プロジェクトA』が僕の中で1番の金字塔で、その後に出た『スパルタンX』でちょっと今までのジャッキー映画じゃなくなってきたっていうか。世界目指してるんだなっていう感じだった。『五福星』っていうのはジャッキー・チェンの『プロジェクトA』のお返しですよね、サモ・ハン・キンポーに対するアンサームービーというか。どちらかというとサモ・ハン・キンポーのユーモアが出てるから面白い映画です。あと、『里見八犬伝』は懐かしいな。真田広之さん、薬師丸ひろ子さん。『愛情物語』が原田知世さんかあ。角川映画すごいですよね。映画がすごい超元気だった頃じゃないですか。僕の中で、この後に出てくる名作となると『バック・トゥ・ザ・フューチャー』になると思うんですけど、それはまたその年になったら話したいな。



ー次はドラマですね。



もう『スクール☆ウォーズ』ですよ。僕、『スクール☆ウォーズ』が好きすぎて、ボックスセット持っているんですよ。梅宮辰夫さんが演じる下田大三郎が亡くなって、和田アキ子さん演じる下田夕子が毅然に振る舞っているんです。で「何だろうな、姉ちゃんは鈍感っていうかさ」ってしたら下ですっげぇ泣いてんの。そこの場面見て大泣きした。今話しながらグッときちゃうぐらい。僕の後輩で『スクール☆ウォーズ』を観たことがないやつがいたから、そのボックスセット貸したんですよ。すごい長いんですよ、2クールぐらいあって。で、毎日その後輩に電話したんですよ、「今日何話目?」って(笑)。そしたら、そいつが仕事から帰ってくる時間もだいたいわかって、見だす時間もわかるようになって。ついにその回の日が「来た!」と思って、よーしと思ってその時間に電話したら、「うぇえ」って泣きながら電話出てるんですよ。「何お前」って言ったら「今そこです!」って。電話出るなよと思いましたもん(笑)。それぐらい好きなんですよ。







ー84年にデビューした人ってとこでいくというと、吉川晃司、荻野目洋子、岡田有希子、菊池桃子、TM NETWORK、レベッカ。SALLYもそうですね。



SALLYの『バージンブルー』もすごい覚えてる。『パンツの穴』の主題歌で山本陽一の「おもいっきりI LOVE YOU」。衝撃的に菊池桃子がかわいかったんですよね。ちなみにパンツの穴のロケ地の体育館は僕の隣の中学校でした。84年の女の子ってかわいかった気がするんですよね。髪型とかも聖子ちゃんカットじゃなくて、明菜カットみたいなのとか、刈り上げ、キョンキョンみたいなこういうちょっととんがった髪型で。84年、みんなかわいかった。



ー他には、岡田有希子、菊池桃子、長山洋子、荻野目洋子など。



長山洋子さんは今もう演歌になっちゃったけど『ヴィーナス』(86年)のイメージがありますよね。



ーこの年始まって人気の出たアニメーションでいくと、東映のもので『Gu-Guガンモ』。



『Gu-Guガンモ』の話をすると、みんな「Gu-Guガンモです」って必ずやるよね(笑)。あとはケンシロウですね。中学生の頃、『北斗の拳』が流行りましたもん。何かというと「ひでぶっ」って言ってましたからね。「アタタタタ」っていう廊下でやる中学生もいっぱい見た。みんな秘孔を突いていましたよ。「お前はもう死んでいる」って。あと、それこそクリスタルキングですよね。「大都会」で一発屋扱いだったけど、ここで名作を作ってしまったという。やっぱりケンシロウが1番かっこいいじゃないですか、やっぱりイメージが松田優作とブルース・リーですからね、男が憧れる2人ですから。







ープロレスの話もしておくと、84年のベストバウトは蔵前国技館の猪木対長州。あとは、前田率いるUWFが離脱、で長州率いるジャパンプロレスが全日本移籍します。



みんないなくなっちゃったんですよ。ここで俺も自然に離れちゃったのかな。ただ、そのときの長州力は全日行って、すげぇかっこいいなと思いましたよ。谷津嘉章と一緒に行って、ヒールみたいな感じになって、新日とはまた全然違う受けの強さが全日は半端ないという。結構タブーだったじゃないですか、新日と全日を行き来するのは。どちらかというと俺のイメージでは藤波辰爾よりも長州がかき回してた感じですね。プロレスを回していたっていうか。



ー改めて、市川少年と84年を言葉にするとどんな年ですかね?



黄金期ですよ。曲に書くぐらい84年の夏が大好きなんです。83年は色んなものの入り口だった。84年になると、楽器をやる方に意識がいってきたっていうか。G.B.H.とかエクスプロイテッドを聞いたりして「ハードコアって速っ!」と思ったり。当時、ベースを買う前くらいに、ベースラインだけ耳コピしてたんですよ。それで、1番最初にコピーしたのが「アナーキー・イン・ザ・UK」なんですけど、最初ベースを買ったは良いけどチューニングがわからなくて。地元の楽器をやっている先輩がうちに来てくれてチューニングを教えてもらったんです。でチューニングしてもらってベースを渡されたときに「アナーキー・イン・ザ・UK」はすぐに弾けました。「ここだ、ここだ、ここだ」って音は入ってましたから。同級生にすげぇデュラン・デュランが好きなだった女の子がいたんですよ。で言われた覚えありますもん。「ジョン・テイラーが一番最初にコピーしたのもアナーキー・イン・ザ・UKだって(笑)。まさしく中2が学校生活で一番思い出があるなあ。







ーちなみに、恋話とかどうですか?



初めて彼女ができたのも中2です。それぐらいの時期に周りが付き合いだしていくんですよ。1番の思春期ですよ。何するわけでもなく彼女と初めて祐天寺のお祭りを2周回るっていう。淡い思い出があるかな。ちょっと恥ずかしいような。楽しいことしかなかったなあ。中2病ってそういうことなのかね? 中1じゃまだわからないことが多いし、中3は高校のこと考えないといけないから、中2って一番何も考えなくて良い。中2病ってそういうことなのかな? ちょっと調べといてくれる(笑)?





<ライブ情報>



MASTER OF MUSIC 2019



2019年12月13日(金)渋谷O-EAST

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

LOW IQ 01 & MASTER LOW

Hawaiian6

LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +



詳細:http://www.lowiq01.jp/live