トーンズ・アンド・アイ、豪州版グラミー賞で最多4部門を受賞

その独特の歌声で全世界のチャートを賑わせている新鋭シンガーソングライター、トーンズ・アンド・アイがオーストラリア版グラミー賞ことARIAミュージック・アワードにおいて4部門受賞の快挙を果たした。



大ヒット曲「ダンス・モンキー」が前人未到の大記録を更新し、わずか1年でオーストラリアの路上から一躍スターダムに躍り出たトーンズ・アンド・アイ。同楽曲はオーストラリアレコード産業協会(ARIA)チャートにて17週連続1位を記録しており、ARIAミュージック・アワードでの4部門受賞は、本年度最多だという。







印象的な緑色の衣装に身を包み、アワードのオープニング・パフォーマンスを飾った彼女は、「私はあんまり親しみのある女性アーティストじゃないと思うときもあります。メイクや洋服といった、いかにも女の子らしいものにあまり興味がなくて。でもこの業界は、女性アーティストとしてこうあるべき、と決めつける事はないです。恐れず、勇気を持って、自分に正直に生きてきました。世界中が私を判断したり、他のアーティストと比べられるようになるなんて想像もつかなかった。一番大切なことは良い人間であること、他人を大切にして、良い態度でいることです。オーストラリアの皆さん、わたしにありのままで良いということを教えてくれてありがとうございました」と授賞式でスピーチした。







全米チャート19位にランクアップした「ダンス・モンキー」を収録するEP『ザ・キッズ・アー・カミング』は、各種ストリーミングサービスでも配信中だ。





<リリース情報>







トーンズ・アンド・アイ

『ザ・キッズ・アー・カミング』

デジタル:配信中

輸入盤CD:発売中



収録曲:

01. The Kids Are Coming / ザ・キッズ・アー・カミング

02. Dance Monkey / ダンス・モンキー

03. Colourblind / カラーブラインド

04. Johnny Run Away / ジョニー・ラン・アウェイ

05. Jimmy / ジミー

06. Never Seen The Rain / ネヴァー・シーン・ザ・レイン