バービー60周年を記念してスター・ウォーズとのコラボドールが登場！

今年デビュー60周年を迎えた「バービー」と、映画『スター・ウォーズ』とのコラボレーションドール「バービー / スター・ウォーズ」が、12月6日(金)よりマテル・インターナショナルから限定販売される。R2-D2などの人気キャラクターをハイファッションで再現!



今回の「バービー / スター・ウォーズ」は、バービーのデザイナーとして多くの支持を得ているロバートベストがデザインを担当し、映画『スター・ウォーズ』の世界観を見事に洗練されたファッションに落とし込んだ、異色のコラボレーションドールになっている。



日本では、映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』公開記念STAR WARS POP UP STORE in PARCO、バービーパートナーシップストア、Amazonにて購入可能だ。



「バービー / スター・ウォーズ R2-D2」は、ドロイドの近未来的で幾何学的な要素と、機知に富んだ愛らしい魅力を表現しコーディネ—ト。「レーダーアイ」を再現した青いポニーテールとアイメイクが印象的で、手にしているバッグもC3-POを思わせる仕様に。



「バービー / スター・ウォーズ プリンセス・レイア」は、原作の魅力をそのままに、白いエレガントなガウンとシルバーのアクセサリーでシンプルにコーディネート。レイア姫の象徴であるお団子ヘアにインスピレーションを受け、ボリュームある編み込みに。

「バービー / スター・ウォーズ ダース・ベイダー」は、ダース・ベイダーの迫力ある存在感を、真っ黒で光沢のあるワンピースと赤いラインのアクセントで表現しコーディネート。劇中で重要な役割を持つ胸部プレートは、セカンドバッグとしてユニークに再現されている。



また全てのドールは、コラボレーションドールと基となったキャラクターが描かれた、コレクターにはたまらない豪華なボックス仕様で販売される。

■「バービー / スター・ウォーズ」シリーズ詳細



商品名 :バービー / スター・ウォーズ プリンセス・レイア

販売価格:税抜15,000円

発売日:2019年12月6日(金)より順次販売

対象年齢:大人向け

サイズ(cm):W11cm×D6cm×H18cm

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

ラベル:ゴールドラベル



商品名 :バービー / スター・ウォーズ R2-D2

販売価格:税抜15,000円

発売日 :2019年12月6日(金)より順次販売

対象年齢:大人向け

サイズ(cm):W11cm×D6cm×H18cm

発売元/販売元:マテル・インターナショナル株式会社

ラベル:ゴールドラベル



商品名:バービー / スター・ウォーズ ダース・ベイダー

販売価格:税抜15,000円

発売日:2019年12月6日(金)より順次販売

対象年齢:大人向け

サイズ(cm):W11cm×D6cm×H18cm

発売元/販売元:マテル・インターナショナル株式会社

ラベル:ゴールドラベル



※数量限定のため、売り切れになる場合があります。



●購入可能なショップについて

<映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』公開記念 STAR WARS POP UP STORE in PARCO>

「スター・ウォーズ」シリーズ最新作『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の12月20日(金)公開を記念して、全国のパルコで12月6日(金)より”映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』公開記念 STAR WARS POP UP STORE in PARCO”を開催。コラボレーションドールは下記店舗にて販売される。

※一人1会計につき、1アイテム1点購入可能。

<池袋>PARCO FACTORY(池袋パルコ本館7階) 12月6日(金)〜12月25日(水)

<名古屋>PARCO GALLERY(名古屋パルコ西館6階) 12月13日(金)〜1月6日(月)

<福岡>PARCO FACTORY(福岡パルコ本館8階) 12月6日(金)〜12月25日(水)

<仙台>パルコ2・5階特設会場 12月20日(金)〜1月13日(月祝)

<広島>9階連絡通路 12月20日(金)〜1月6日(月)

https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=308



<バービーパートナーシップストア>

詳細な店舗情報は下記よりご確認下さい。

http://mattel.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/BB2109_2.pdf