人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)の分岐ルート上映が実施されることが11月28日、分かった。新作では、プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を発表。分岐ルートでは、ベスト10圏外となったプリズムショーを週替わりで上映する。

分岐ルートは、Over The Rainbowメンバーのプリズムショーを集めたOver The Rainbowルート、ストリートのカリスマを目指す熱い男たちのバトルを応援できるストリートルート、ハッピーな気持ちになれるハッピールートの三つが用意される。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。