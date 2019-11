中山美穂、堂本剛らが、嵐の相葉雅紀と永島優美アナウンサーが総合司会を務める、フジテレビ系『2019FNS歌謡祭』(第1夜12月4日18:30~、第2夜12月11日19:00~)に出演することがわかった。今回発表された第3弾では、第1夜に出演する3組、第2夜に出演する2組のアーティストが明らかになった。



令和初であると同時に放送45周年という節目を迎える記念すべき『2019FNS歌謡祭』は、史上最長の2夜トータル約9時間30分の生放送。相葉単独での音楽番組の司会は2016年末のNHK紅白歌合戦以来、3年ぶり2回目となる。同番組は、従来の“ラグジュアリーなコンサート”というコンセプトに、新たに“家族で見ていただける”テイストを加え、その1つとして司会者とアーティストのトークパートを強化するための今回の抜擢となった。これまでよりもトークパートの時間を増やし、相葉と永島アナがアーティストと幅広いトークを行いながら、アーティストの知られざる顔を引き出し、より幅広い視聴者の方々に楽しんでもらえる番組構成へと進化する。



今年も『FNS歌謡祭』の象徴であるグランドプリンス新高輪<飛天>に、日本を代表するトップアーティストたちが集結し、数々の名曲を披露する。



<第1夜の新着情報>

中山の4枚目のシングルとして1986年の冬に発売され、大ヒットした「色・ホワイトブレンド」(作詞・作曲竹内まりや)は、彼女の代表作の1つとして、時代を超えて愛され続けている。この名曲を、同局では24年ぶりに披露する。さらに今年デビュー35周年を迎える中、自身20年ぶりのニューアルバム「Neuf Neuf」に収録されている新曲を初披露する。



そして『FNS歌謡祭』の代名詞であるトップ・アーティストのコラボレーション。今回は“憧れの人”との夢の共演が多数実現する。三浦春馬は、郷ひろみと名曲「言えないよ」を。JUJUと三浦大知は、久保田利伸と「LA・LA・LA LOVE SONG」を最強コラボレーションで披露する。平井堅も自身の大ヒット曲「POP STAR」を、リスペクトする東京スカパラダイスオーケストラの演奏で盛り上げる。



人気声優の蒼井翔太は、大ファンである倖田來未と「愛のうた」を共演。敬意をこめて、倖田オリジナルキーでの歌唱にチャレンジする。ジェジュンはクリスマスの名曲「チキンライス」を槇原敬之と! デーモン閣下は、憧れのアリスとコラボレーション。そこにTakamiy(THE ALFEE・高見沢俊彦)も参加し共演に花を添える。また「槇原敬之30周年メドレー」では槇原が宮野真守との共演で「冬がはじまるよ」を、井上芳雄、山崎育三郎、城田優との共演で「世界に一つだけの花」を披露する。



さらに「冬の名曲メドレー」では広瀬香美がLittle Glee Monsterとの共演で「ロマンスの神様」を、乃木坂46とのコラボレーションで「ゲレンデがとけるほど恋したい」を、LiSA・大原櫻子との共演で「promise」を華やかに歌い上げる。そして、「やさしさに溢れるように」を数々のアーティストとコラボしてきたJUJUは、今回、NEWSと共演。郷の大ヒット曲「GOLDFINGER '99」はリリースから20年、今年この曲をカバーした倖田と郷の共演も必見だ。



<第2夜の新着情報>

『FNS歌謡祭』45周年を祝って、剛が生放送中にオリジナルソングを制作する。第2夜の放送開始時間である19時からオリジナルソングの制作がスタート。生放送の合間に、制作中の剛の模様も伝えながら、楽曲が完成すれば、実際に生放送中の番組内で披露する。果たして、どのような楽曲ができあがるのか注目が集まる。



<第1夜出演アーティスト「★」は新規発表>

AI

蒼井翔太

Aqours

嵐

アリス

ISSA(DA PUMP)

井上芳雄

★伊原六花

生田絵梨花

AKB48

EXILE

大原櫻子

関ジャニ∞

木下晴香

京本大我(SixTONES/ジャニーズJr.)

KinKi Kids

久保田利伸

劇団四季

CHEMISTRY

★欅坂46(井上梨名、武元唯衣、田村保乃、藤吉夏鈴、松田里奈、森田ひかる)

倖田來未

郷ひろみ

ゴスペラーズ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

椎名林檎

ジェジュン

JUJU

城田優

鈴木雅之

Takamiy

デーモン閣下

東京スカパラダイスオーケストラ

中元みずき

★中山美穂

夏川りみ

NEWS

乃木坂46

秦基博

濱田めぐみ

平井堅

広瀬香美

Foorin

Hey!Say!JUMP

槇原敬之

三浦大知

三浦春馬

水樹奈々

宮野真守

宮本笑里

May J.

森高千里

薬師丸ひろ子

山崎育三郎

LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)

LiSA

Little Glee Monster



『Endless SHOCK』(堂本光一/中山優馬/前田美波里 他)

ミュージカル『ヘアスプレー』(渡辺直美/Crystal Kay 他)



<第2夜出演アーティスト>

いきものがかり

石丸幹二

伊礼彼方

亀梨和也

Kis-My-Ft2

木梨憲武

King & Prince

欅坂46

★ゴールデンボンバー

コブクロ

THE YELLOW MONKEY

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

ジェニーハイ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

Sexy Zone

ソニン

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

東方神起

★堂本剛

ナオト・インティライミ

中川晃教

Perfume

BiSH

日向坂46

V6

フェアリーズ

MAN WITH A MISSION

山崎育三郎

和田アキ子



ミュージカル『アナスタシア』(葵わかな/海宝直人)

ミュージカル『四月は君の嘘』(小関裕太/木村達成/生田絵梨花 他)

ミュージカル『ミス・サイゴン』(市村正親/大原櫻子 他)

